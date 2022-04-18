Украинцы запустили приложение «Мемомет», где каждый сможет создавать смешные картинки 2 18.04.2022, 19:01

3,516

Проект призывает «ударить мем-батальоном».

Новое приложение-конструктор Мемомет анонсировал соучредитель Reface Дмитрий Швец. Простой интерфейс и функционал позволят каждому украинцу легко и быстро создавать актуальные мемы.

«Сегодня наше «актуальное» — это шутки о джавелинах и Чернобаевке, чмоне, Марченко, цитаты Зеленского, русский корабль, Ким, Арестович, и «я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение». Еще до войны мы начали создавать отдельные инструменты для генерации мемов, поэтому теперь адаптировали кое-что и быстро собрали в продукт, чтобы поднять боевой дух украинцев», — пишет Швец.

С помощью нейросетей пользователи могут вырезать объект, человека или голову из любого изображения и превратить их в мем. В приложении много шаблонов, с помощью которых можно создать смешные картинки. Кроме того, разработчики обещают постоянно дополнять арсенал.

«Юмор — это точно часть украинского культурного кода. Наверное, это первая война в мире с таким количеством мемов и целебных шуток. Пусть несется», — добавляет соучредитель Reface.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».