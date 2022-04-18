В Беларуси внесли изменения в ПДД 12 18.04.2022, 19:27

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Электросамокаты выгнали на велодорожки, ввели новые скоростные лимиты.

Лукашенко 18 апреля подписал указ № 145 «О совершенствовании организации дорожного движения», передает zerkalo.io.

Электросамокаты — на велодорожки

Одно из новшеств касается электросамокатов, гироскутеров, моноколес, сигвеев и прочих устройств. Для них введено обобщенное понятие «средство персональной мобильности» и определен порядок использования.

Передвигаться на таких устройствах необходимо будет по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине со скоростью не выше 25 км/ч, не создавая препятствия для движения пешеходов. Устанавливается возрастное ограничение на использование средств персональной мобильности — с 14 лет. Но оно не будет действовать в жилых и пешеходных зонах.

Скоростные лимиты

Указ оптимизирует скоростные лимиты в отношении транспортных средств. Так, закрепляется возможность передвижения вне населенных пунктов на автомагистралях и дорогах для автомобилей мотоциклов, легковых автомобилей, грузовых автомобилей массой не более 3,5 т со скоростью не более 120 км/ч, а для автобусов — не выше 100 км/ч.

Одновременно вводится новый дорожный знак «Зона с ограничением максимальной скорости движения». При его наличии скорость движения транспортных средств по определенным территориям, например в зоне плотной жилой застройки, ограничивается 30 км/ч.

Преимущество в движении и запрет на перевозку пьяных на мотоцикле

Уточняется порядок предоставления преимущества в движении. Оно будет считаться предоставленным, если расстояние между транспортным средством и приближающимся пешеходом составило не менее двух полос движения (при их наличии).

Кроме того, запрещается перевозить пассажиров, заведомо находящихся в состоянии алкогольного опьянения, на мотоцикле (кроме бокового прицепа к нему) и мопеде. При этом данные лица по требованию сотрудников ГАИ будут обязаны пройти освидетельствование.

Ближний свет фар

Также устанавливается обязанность водителей в период с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября при нахождении на дорогах в светлое время суток включать ближний свет фар. Таким образом в Правилах дорожного движения закрепляются ежегодно проводимые ГАИ акции, приуроченные к началу и окончанию учебного года.

Изменения для велосипедистов

Совершенствуется порядок участия велосипедистов в дорожном движении. Закрепляется обязанность их передвижения вне населенных пунктов в темное время суток в одежде со световозвращающими элементами. Исключение будут составлять случаи движения по велосипедной дорожке.

Пересекать проезжую часть велосипедист будет обязан по велосипедному переезду или велосипедной дорожке, а при их отсутствии — по пешеходному переходу, на перекрестке по линии тротуаров или обочин, не создавая препятствий для движения пешеходов. При этом велосипедист будет вправе не спешиваться.

Предусмотренные изменения вступают в действие через шесть месяцев после официального опубликования.

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