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Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 18 апреля

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  • 18.04.2022, 19:35
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Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 18 апреля

Российские оккупанты активизировали наступательные действия на четырех направлениях.

На востоке Украины фиксируются признаки начала наступления российских войск. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал 18 апреля в Facebook.

"Основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержании ранее захваченной территории. Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне", – говорится в сообщении.

В частности, наступательные и штурмовые действия оккупанты активизировали на отдельных направлениях в Слобожанском и Донецком операционных районах, отметили в ВСУ.

"С целью усиления наступательных возможностей захватчики продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Планируется их использование для поддержки боевых действий основных сил во втором эшелоне, охраны административных зданий и важных объектов инфраструктуры на захваченных территориях. По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования – до 24 апреля этого года", – рассказали в Генштабе.

Украинские военные ожидают, что агрессор продолжит попытки наступать на направлениях Изюм – Славянск и Изюм – Барвенково. Известно также, что в Белгородской области РФ в непосредственной близости от границы с Украиной оккупанты развертывают вертолетные площадки.

"На донецком и таврическом направлениях группировка оккупационных войск продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. Противник активизировал наступательные действия на северодонецком, попаснянском, кураховском и запорожском направлениях", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, "для наращивания усилий противник продолжает сосредотачивать дополнительные танковые и артиллерийские подразделения".

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