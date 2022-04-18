История украинской защитницы, которая была кондитером, а теперь обороняет Украину от оккупантов 18.04.2022, 21:10

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фото: armyinform.com.ua

Украинская водитель самоходной артиллерийской установки покорила соцсети.

В сети стало вирусным видео, на котором украинская защитница дает отпор российским оккупантам на САУ (самоходная артиллерийская установка, которая предназначена для непосредственного огневого сопровождения танков и пехоты в бою, выполнения задач артиллерийской поддержки подвижных соединений и борьбы с танками противника).

В «Фейсбуке» 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского рассказали о девушке-воине.

Это Татьяна из бригады Выговцев. Ранее она была кондитером, а теперь выкуривает врага.

В рядах Вооруженных Сил девушка с 2017 года. Сперва служила в медроте, потом в реактивной батарее, а дальше – в самоходном дивизионе. И все это в отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского.

Потом она уехала учиться на наводчика САУ и была единственной девушкой в учебном дивизионе в Немирове. В феврале планировала поехать учиться на командира пушки, но мужественно встала на защиту Украины.

Вот так девушка-кондитер стала военным профи.

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