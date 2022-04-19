Стали известны потери оккупантов с момента полномасштабного вторжения в Украину

Стали известны потери оккупантов с момента полномасштабного вторжения в Украину1
- 19.04.2022, 11:01
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Новые данные командования ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская сторона потеряла около 20 800 военных убитыми. А также более 800 танков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника:
Личный состав - около 20 800 человек
Танки - 802
Боевые бронированные машины - 2063
Артиллерийские системы - 386
РСЗО - 132
Средства ПВО - 67
Самолеты - 169
Вертолеты - 150
Автомобильная техника - 1495
Корабли/катера - 8
Цистерны с ГСМ - 76
БПЛА оперативно-тактического уровня - 158
Специальная техника - 27
Пусковые установки ОТРК - 4
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.