Стали известны потери оккупантов с момента полномасштабного вторжения в Украину 1 19.04.2022, 11:01

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Новые данные командования ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская сторона потеряла около 20 800 военных убитыми. А также более 800 танков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника:

Личный состав - около 20 800 человек

Танки - 802

Боевые бронированные машины - 2063

Артиллерийские системы - 386

РСЗО - 132

Средства ПВО - 67

Самолеты - 169

Вертолеты - 150

Автомобильная техника - 1495

Корабли/катера - 8

Цистерны с ГСМ - 76

БПЛА оперативно-тактического уровня - 158

Специальная техника - 27

Пусковые установки ОТРК - 4

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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