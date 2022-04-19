Ученые выяснили, можно ли с помощью голоса разбить бокал 4 19.04.2022, 14:28

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Такое часто можно увидеть на кадрах в фильмах.

Неоднократно люди могли видеть по телевизору, как какой-то оперный певец одним только своим голосом разбивает вдребезги бокал. Может ли нечто подобное встретиться в реальности? Ученые утверждают, что это вполне реально.

Об этом сообщает The Grunge.

Человек относительно легко может разбить бокал с помощью своего голоса. Причиной этого является определенное взаимодействие между звуковыми волнами и остальными объектами.

Каждый из объектов обладает определенной частотой. К примеру, если провести мокрым пальцем по ободку бокала, то можно услышать его частоту. Кроме того, собственной частотой и обладает совершенно каждый голос. Те звуковые волны, которые будут очень близкие к используемому бокалу, заставят его вибрировать. Такой процесс получил название резонанса. Если вибрация будет достаточной, то это станет причиной возникновения сильного резонанса и в результате стекло разобьется.

На громкость звука влияет то, насколько сильно он способен вытеснить воздух. Чем больше звук будет воздействовать на стекло, тем больше оно вибрирует. Чем сильнее вибрация, тем больше шанс, что бокал разобьется. Для того, чтобы можно было разбить стекло, требуется, чтобы частота звука смогла войти в полный резонанс с той частотой, которой обладает само стекло. За счет возникшей гармонии, которая умножается на достаточный показатель мощности, стекло разлетается на части.

Оперные певцы много усилий прикладывают для того, чтобы научиться очень громко петь. Некоторые профессионалы могут достигать даже 100 децибел. Такой громкости, возможно, хватит для того, чтобы справиться со стеклом.

Джеффри Кайсар отмечает, что в данной ситуации нужно учитывать еще один важный момент. В каком состоянии находится стекло. Инженер-механик из Колумбийского университета подчеркнул, что даже если будет достигнут необходимый показатель резонанса, не факт, что получится справиться с бокалом. Учитывать необходимо много разных переменных, к числу которых стоит отнести размер стекла, наличие тех или иных дефектов. К примеру, справиться с тонким бокалом имеющим незначительные дефекты будет намного проще, чем с толстым и целым.

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