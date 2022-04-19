В Луганской области нацгвардеец сбил вражеский беспилотник из автомата 9 19.04.2022, 15:29

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Аппарат летел на высоте 200−300 метров.

В Луганской области срочник из Нацгвардии сбил беспилотник российских оккупантов, использовав только свое штатное оружие АК-74.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

«Я получил информацию от командира о том, что в нашу зону залетел вражеский беспилотный аппарат. Потом я услышал звук, а затем и самую цель. На высоте 200−300 метров его было достаточно хорошо видно. Дальше все быстро: я присоединил рожок и открыл огонь. Отстрелял один магазин, а на другом — он уже начал разворачиваться и лететь в мою сторону. У меня осталось еще несколько патронов. Стрельнул — и этот беспилотник уже кругом пошел вниз, а дальше я услышал взрыв», — рассказывает боец с позывным Каплан.

По характеристикам, сбитый аппарат способен передавать видео на расстояние до 120 км.

Цена комплекса составляет около 18 миллионов рублей, а стоимость летательного аппарата — около 5−7 млн рублей.

БПЛА может нести на борту взрывчатые средства для поражения живой силы.

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