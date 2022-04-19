Бойцы ВСУ уничтожили ливийских наемников из армии Хафтара 9 19.04.2022, 15:44

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Их ликвидировали под Попасной.

20 марта во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву, были достигнуты договоренности о направлении ливийских "добровольцев" в Украину, с целью участия в боевых действиях на стороне РФ.

Переброска военных наемников, вероятно, была произведена за счет частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер"), самолетами воздушно-космических сил Российской Федерации.

"Но прижиться на Украине надолго им не удалось. Без акклиматизации и должной вакцинации их бросили в одну из самых горячих точек русско-украинской войны - под Попасную, где их радостно согрели и от души накормили свинцом украинские воины. Так будет с каждым, кто с оружием в руках придет на нашу землю", — пишет УНИАН.

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