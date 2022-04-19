Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы» 2 Владимир Халип

19.04.2022, 18:31

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«Посланные на» никогда не побеждают.

Неумолимо надвигается парад. Тот самый, под кодовым названием «Можем повторить». Обидно только, что прежней помпезности уже не будет. И барабанный грохот не разбудит эхо былой славы. Всем давно понятно, что нынешние пасынки победы к той войне отношение имеют условное. Какими лентами себя ни украшай, уловка не прокатит. Времена не те. Совсем иная армия. И как ни грохочи сапогами и гусеницами по брусчатке, никаких воспоминаний эти помпезные парады уже не вызывают. К тому же задуманная кремлевскими стратегами «спецоперация», по их же заверениям, даже не война. Какой-то суррогат и недоразумение. Вот только потери вполне реальные и на этом направлении все всерьез.

Однако дата приближается. И бункеру нужна победа срочно. А потому в верхах началась невообразимая суматоха. Ищут крайнего. Исчезают генералы, которые не успели вовремя сориентироваться и будто бы не поняли, чего от них ждет бункер. И даже один почти маршал ушел в густую тень и уже не мелькает на информационном горизонте. А свирепый шторм, возникший в результате этого бункерного возбуждения, все не утихает. Заваривается крутая патриотическая каша. И разве только ленивый еще не высказался по поводу поспешного стягивания российских резервов и нового штурма украинских рубежей.

Общее число батальонно-тактических групп на восточном оперативном направлении достигло по данным военных аналитиков 76, а если учесть, что в каждой группе до тысячи личного состава, нетрудно представить, какие силы стягивает российское командование для операции в Луганской и Донецкой областях. Россия просто изнывает в ожидании давно обещанной победы. Да еще к такой особой дате.

Посыл понятен и вполне объясним. Кремлевский предводитель злопамятен и никому ничего не прощает. А победа, пусть и незаметная, скромная до крайности и ему позарез нужна. Непременно к 9 мая. Иначе не выжить, не устоять. Электорат забалует. Окружение будет шептаться по углам. А там, глядишь, и заговор объявится. Свои же и сожрут. Вот только где взять ее, эту окаянную победу. Просто мираж какой-то. Ускользает по мере приближения. И норовит вообще не реализоваться. Если первая волна тотальной атаки сдулась, сникла, ушла в песок, то чего можно ожидать от собранных с миру по нитке рекрутов, тыловиков и прочих скудных сил развернутого наспех резерва.

Они так и не поняли, каким образом в мае сорок пятого мир остановил и уничтожил самое страшное в минувшем веке нашествие. Большое количество брошенных в огонь солдат ничего не решает. И множества тех, у кого за спиной пулеметы заградотрядов, для подлинного перелома недостаточно. Подневольные – войско никудышнее. И количество решает не все. Триста спартанцев в незапамятные времена уверенно встали на пути неисчислимого полчища врагов. Тысячелетия прошли, а победа достается все тем же путем. Чаще всего она на стороне свободных. Солдат должен знать, что у него за спиной. А идти умирать, чтобы провести в ненавистной начальству стране какую-то идиотскую «денацификацию», глупо и постыдно.

А если воинская часть на поле боя без помощи оставляет своих раненых, то какое уважение может быть у солдата к своим же командирам. И если еще и убитых, обугленных, растерзанных без погребения бросают где попало и не считают нужным хотя бы забросать землей убитых и отдать им последние воинские почести, то это вообще не армия. Орда. Дикая, бесстыжая, озлобленная, способная на неслыханные мерзости. Все это увидели и зафиксировали документально журналисты, прокуроры, правозащитники в Буче, Бородянке, Гостомеле и многих других украинских городах и селах, освобожденных от оккупантов. След чудовищного преступления, совершенного после вторжения на украинскую землю, уже не скрыть, не замести. И все эти уроды, насильники и мародеры – армия страны, так навязчиво претендующей на свою особую роль в современном мире?

Да что там, если даже флот, который у них всегда считался образцом воинской чести и достоинства, вдруг оказался втянутым в муть и разгильдяйство новейших общевойсковых традиций. Случилась катастрофа. Война, всякое бывает. Так надо набраться храбрости и во всем признаться. Без ужимок, недомолвок и двусмысленных намеков. Тем более, что происшествие такого масштаба не скрыть и не выдать нагло за предвестие неизбежной путинской победы. Но как это возможно, если тут особый случай!

Всех просто от гордости распирало, когда советский крейсер «Слава» уже новое российское командование переименовывало в «Москву». Гигантские буквы во весь борт – славянской вязью. Чтобы трепет шел по всем морям и океанам – это же не просто корабль. Флагман. Грозный и непобедимый. Под завязку начиненный ракетами, системами залпового огня и отменной электроникой. Воздушное пространство держит на замке. К нему не подступиться. Не одолеть. Не потопить. Не случайно же – «Москва». Бывшая «Слава». И где же она? А там, куда обычно заводит корабли такого класса имперская спесь и пустое фанфаронство суетливой власти.

Еще в начале войны судьба грозного флагмана была четко определена обычным пограничником с острова Змеиный. Величественно и грозно прогремел в тот день над морем ультиматум: «Я - русский корабль…» И далее по известному всем тексту. Это был голос свирепой империи, встающей с колен. Однако пограничник все величественное шоу вместе с кораблем отправил четко по адресу, известному всем. И двух месяцев не прошло, а гордый корабль оказался именно там, куда его послали. Оставил после себя только тяжелый черный дым. И зловещую историю о судьбе экипажа, которую кремлевские ловкачи попытались тут же засекретить: да все в порядке, было возгорание, ничего страшного, экипаж уже на берегу. Отец матроса-срочника обратился к командованию с вопросом: «Где мой сын?» И получил ответ: «Пропал без вести». В штормовом холодном море, после попадания двух ракет, пожара, взрыва оружейных погребов и гибели корабля они еще от кого-то ждут вестей. Напрочь отрицают, что срочники по их негласному приказу участвуют в войне. Отмахиваются от отца, утратившего сына. И это – флот?..

А потому позарез нужен парад. Пока еще кошмарная статистика этого нелепого похода не стала достоянием широких буйных масс. Когда-то угрюмая страна молча проглотила большое преступление властей – гибель подводной лодки «Курск». И сейчас глубинный народ по-прежнему сидит у того же телевизора. И только отдельные граждане отчаянно стучат в глухую дверь властей и спрашивают: «Где мой сын?»

Ответом на все подобные вопросы может быть только большой парад. Непременно 9 мая. С торжественным салютом. И со слезами на глазах. А потому вождю из бункера позарез нужна большая бойня. И обещанная всем скорая победа. Хотя бы липовая, призрачна, куцая. Иначе обнаружится провал. Гигантский и неодолимый - от «Курска» до «Москвы». И медленно, со скрипом и потугами, до бывших телезрителей начнет, возможно, доходить простая истина, что все надежды на уникального гэбиста ушли дуда же - в провал. И все их передряги и страдания впустую. Случайные прохожие никого к счастью не приводят.

А «посланные на» никогда не побеждают.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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