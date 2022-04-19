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Российские командиры тайно вывозят свои семьи из Брянской области вглубь РФ

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  • 19.04.2022, 18:44
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Российские командиры тайно вывозят свои семьи из Брянской области вглубь РФ

Информацию об их эвакуации скрывают.

Российские командиры начали вывозить свои семьи из Брянской области вглубь России. Информацию об их эвакуации скрывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Романа Цимбалюка в Facebook.

"Командование 144 мотострелковой дивизии (в/ч 23060, Смоленск) втайне вывозит свои семьи из Брянской области вглубь Российской Федерации", - написал журналист.

По его информации, свои семьи вывезли:

командир 254 мотострелкового полка (в/ч 91704, Клинцы) - полковник Даньшин И. А.,

командир 1032 отдельного батальона материального обеспечения (в/ч 14370, Почеп) - подполковник Самедов М. М.

"С целью предотвращения панических настроений среди местного населения информация о необходимости эвакуировать семьи тщательно скрывается", - отметил Цимбалюк.

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