В Чечне признали многочисленные потери кадыровцев в Украине 19.04.2022, 20:06

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Чеченские военные сознаются, что из их отряда численностью в тысячу человек осталось всего 300 бойцов.

Воюющие против Украины бойцы из Чечни заявили о многочисленных потерях и ранениях среди личного состава. Видео, снятые на линии военных действий на территории Украины, опубликовал чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT.

«Много наших братьев полегло. Пусть Всевышний примет их шахаду», — говорит на чеченском языке один из военных на видео, записанном в окопе. Он пытается связаться по рации, называя имена Муслима, Хайруллы и позывной «Бардак», но ответа от них не получает.

Герои видео заявляют, что пришли за раненными товарищами. Оператор показывает некоего «Хирурга», который находится в окопе с полевым набором медицинской помощи. Автор ролика говорит, что «через его руки прошли столько трупов и столько раненных».

На другой записи один из чеченских военнослужащих разговаривает с неким 19-летним Тамерланом, который заявляет, что из их отряда численностью в тысячу человек осталось всего 300 бойцов. Герои ролика не сказали, о каком именно подразделении идет речь, но на видео уточнили, что молодой боец из морской пехоты.

Глава Чечни Рамзан Кадыров признал гибель лишь двух чеченских военнослужащих в Украине.

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