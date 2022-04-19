Белорусский рэпер Олег ЛСП высказался о ситуации в Украине в новом клипе 19.04.2022, 22:45

Все заработанные с премьеры трека деньги будут направлены в фонды поддержки беженцев.

Белорусский рэпер Олег ЛСП выпустил клип на «Ураганы», которую музыкант написал задолго до войны в Украине — в конце 2021 года, но теперь, по его мнению, песня «заиграла новыми, трагичными красками».

— Я не знаю ни одного человека, который осознанно одобряет бомбардировки и ракетные обстрелы, убийства людей и разрушение городов. Уверен, они существуют — но разделить их точку зрения у меня никогда не получится. Я бы очень хотел повлиять на этот кошмар — остановить, а лучше — обернуть вспять, чтобы техника и боеприпасы вернулись на склады, разрушенные города восстали из пепла, а люди — из могил, — написал музыкант.

В новой реальности его песня не только осталась актуальной, но и заиграла «новыми, трагичными красками», считает рэпер. Все заработанные с нее деньги он направит в фонды поддержки украинских беженцев.

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