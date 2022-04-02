Разгром оккупантов возле Чернигова: враг потерял 50 единиц техники 1 2.04.2022, 8:47

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Бойцы ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов.

Украинские военные и силы территориальной обороны освободили возле Чернигова еще ряд населенных пунктов. Также за последние дни российские оккупанты понесли существенные потери в бронетехнике.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

Так, за эти последние дни войска РФ потеряли более 50 единиц бронированной и автомобильной техники.

"Наши воины громили российских оккупантов в разных районах этой области. Освобожден ряд населенных пунктов, в частности, село Шестовица недалеко от Чернигова", - говорится в сообщении.

Шестовица расположена совсем близко к Чернигову. Село было под контролем оккупантов около 4 недель.

Также были опубликованы несколько фото подбитой и захваченной вражеской техники, и других трофеев с Шестовицы.

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