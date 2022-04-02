Папа Римский назвал Путина анахроничным националистом 2 2.04.2022, 20:38

3,164

Папа Римский Франциск

Понтифик призвал остановить войну.

Папа Римский Франциск жестко высказался о войне в Украине.

В своей субботней речи на Мальте он не назвал имя Путина, но отсылка была очевидной, пишет сайт vaticannews.va.

"Мы думали, что вторжения в другие страны, жестокие уличные бои и ядерные угрозы были мрачными воспоминаниями о далеком прошлом. Но в очередной раз какой-то властелин, к сожалению, погрязший в анахроничных заявлениях о националистических интересах, провоцирует и разжигает конфликты, в то время как простые люди чувствуют необходимость строить будущее, которое либо будет общим, либо не будет вообще. И теперь, среди ночи спустившейся на человечество войны, пожалуйста, не позволим, чтобы исчезла мечта о мире", – заявил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».