На востоке Украины идут ожесточенные бои (онлайн) 20.04.2022, 7:40

13,186

фото: anadolu agency

(обновляется) 56-й день войны.

ВСУ отражают многочисленные попытки наступления войск РФ на востоке Украины. Идут ожесточенные бои в Луганской и Донецкой областях. Россия усилила бомбардировку завода «Азовсталь» в Мариуполе, который является форпостом защитников города.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 56-го дня войны. Что происходило в Украине 19 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

9:41 ВСУ ликвидировали командира шестого инженерно- саперного полка, полковника Нагамова из Марий Эл.

9:36 Как российские пропагандисты снимают свои постановочные видео. Послушайте голос за кадром.

9:26 Ночью оккупанты пытались штурмовать Рубежное и Северодонецк.

После неудачной попытки прорыва, в местную больницу привезли около 130 раненных военнослужащих России. ВСУ уничтожили горы военной техники РФ.

9:24 Решающая битва за Украину уже началась, заявил спикер Минобороны Украины.

Захватчики активизировали наступательные действия в Луганской и Донецкой областях.

9:24 Теннисистов из Беларуси и России не допустят на Уимблдон.

9:17 Украина получила военные самолеты и детали для ремонта поврежденных истребителей, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

9:12Украинской власти удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

9:09 ВСУ накрыли российские вагоны с боекомплектами в Запорожской области.

9:03 Кадыровцы снимают постановочный ролик. Выходит очень плохо.

8:54 Оккупанты уже принудительно переселили в РФ 500 тысяч украинцев. Среди них – 121 тысяча детей.

8:51 Тракторные войска Украины буксируют то, что еще несколько дней назад было российской техникой.

8:50 Бойцы 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко продемонстрировали уничтоженную технику врага, а также показали свои боевые будни.

8:45 205 украинских погибли от рук российских оккупантов. Еще 373 получили ранения.

8:40 Норвегия передала Украине около 100 переносных зенитно-ракетных комплексов «Мистраль».

8:26 Британская нефтегазовая компания Shell начала постепенный вывод своих работников из России.

8:21 Двадцатилетний боец 114-й бригады территориальной обороны Киевской области

совершил 21 выстрел из РПГ 7 и фактически заставил российскую колонну остановиться, что дало возможность ВСУ полностью разгромить ее.

8:19 Японская корпорация Toshiba приостанавливает приём новых заказов и инвестиций в Россию, сообщается на сайте компании.

8:18 За минувшие сутки ВСУ уничтожили: 12 танков, 28 единиц бронированной техники, 2 единицы автомобильной техники, 1 артсистему российских оккупантов.

8:16 Британия планирует передать Украине высокотехнологичные ракеты Brimstone. Новейшая «двухрежимная» версия Brimstone может направить себя на цель либо с помощью собственного радара, либо управляться оператором оружия в воздухе или на земле – с помощью лазерного канала.

8:14 В Запорожской области кадыровцы убили трех зачинщиков бунта среди российских военных, которые готовы были сдать оружие и ехать домой.

8:10 Ирпень под Киевом после прихода «русского мира».

8:07 Премьер Польши Матеуш Моравецкий выразил готовность принять на лечение не менее 10 тысяч украинских военных, которые были ранены в ходе войны с оккупантами.

8:05 В составе батальона Кастуся Калиновского воюет Тимур Мицкевич. Это тот самый 16-летний парень, которого силовики Лукашенко 12 августа 2020 года избили до такой степени, что пришлось его вводить в искусственную кому.

7:56 После попыток штурма россиянами в Рубежном и Северодонецке в больницу Новоайдара доставили около 130 раненых военнослужащих РФ. Источник: сводка Генштаба Детали: Точное количество уточняется. Противник пытается продолжать наступление в Восточной операционной зоне, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, не прекращаются ракетно-бомбовые удары, сообщает Генштаб ВСУ.

7:48 Кого хоронят россияне?

19 апреля в городе Тотьма, что в Вологодской области РФ похоронили лейтенанта Меньшикова Даниила Андреевича.

Однако его тело на самом деле находится сейчас в Украине.

7:44 Воины из 30-ой бригады имени князя Острожского, который под Оршей громил московитов, уничтожают технику путинских оккупантов.

7:41 Российская БМП, уничтоженная украинскими бойцами из 24 ОМБр в Луганской областию

7:40 Американская компания AeroVironment передаст Украине более 100 разведывательных беспилотников Quantix Recon.

7:39 Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына призвал спасти силы ВСУ на территории «Азовстали» в Мариуполе

По его словам, на заводе уже более 500 раненых и сотни мирных жителей. Он просит организовать для них эвакуацию в третьи страны.

23:50 "ВСУ уничтожили три роты 51-го парашютно-десатного полка и роту 137-го парашютно-десантного полка, входящие в состав 106-й парашютно-десантной дивизии", - говорится в сообщении Генштаба Украины.

23:36 Арестович рассказал о втором дне второй фазы войны России против Украины.

23:20 Гражданин Швеции продал свою парусную яхту, чтобы закупить партию скорых машин для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец Сумской области.

23:03 Оккупанты провели «референдум» в Розовке Запорожской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».