19-летний белорус Тимур Мицкевич воюет за Украину в составе батальона Калиновского 20.04.2022, 12:50

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В августе 2020-го после избиения силовиками подросток был в коме.

Журналистка Евгения Долгая выложила у себя в «Инстаграме» фото молодого военного. Его зовут Тимур Мицкевич, и это один из людей, которые стали известны во время протестов 2020 года. Сейчас он воюет в Украине.

«Это тот самый парень, которого силовики 12 августа избили до такой степени, что пришлось вводить его в искусственную кому. Позже Тимур стал «подозреваемым» по уголовному делу. Мама Тимура умерла, а парень пропал из больницы. «Нашелся» он только в январе, оказалось, что парень тогда сбежал из Беларуси. Сейчас Тимур воюет в Украине. Вот так вот вдруг поворачивается жизнь», — написала журналистка.

Пресс-служба белорусского батальона имени Кастуся Калиновского подтвердила, что Тимур Мицкевич воюет в составе именно этого подразделения.

Напомним, 13 августа 2020 года 17-летний Тимур попал в реанимацию 3-й детской больницы Минска. Его доставили туда из РУВД. Парень в больнице находился какое-то время в медикаментозной коме.

3 сентября 2020-го подростка задержали и отвезли на допрос в рамках ст. 293 УК (массовые беспорядки). Следователи заявили, что Тимур активно участвовал в массовых беспорядках и причастен к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ. По словам следователей, молодой человек есть на записях камер видеонаблюдения на улице Притыцкого 10 августа, где проходили акции протеста.

3 сентября в Следственном комитете парню стало плохо — его отправили в больницу. Какое-то время он провел в реанимации, а в день исчезновения, 8 сентября, его перевели в обычную палату. После исчезновения несколько месяцев о Тимуре ничего не было известно, объявился за границей только в январе 2021-го.

24 сентября 2020 года умерла на 45-м году жизни мама Тимура, оставив сиротами 9 детей, из них 7 несовершеннолетних.

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