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За антивоенное высказывание в Гомеле уволена учитель русского языка

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  • 20.04.2022, 16:11
  • 7,340
За антивоенное высказывание в Гомеле уволена учитель русского языка

На нее донесла школьница.

В школе № 62 из-за антивоенного высказывания уволена учитель русского языка и литературы Оксана Чечеткина. Об этом «Флагштоку» рассказали родители учеников этой школы.

Учитель высказалась против войны, которую начала Россия в Украине. Об этом администрации школы сообщила ученица 10 класса. В результате администрация школы вынудила учителя уволиться за месяц до окончания учебного года.

В администрации школы журналистам увольнение подтвердили: заявление было оформлено «по соглашению сторон». Рассказать о причинах увольнения по телефону отказались.

Директор школы № 62 Жанна Царик является горячим сторонником режима Лукашенко, она неоднократно участвовала в организации и проведении «выборов», а сама является председателем организации Белорусского фонда мира Советского района Гомеля.

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