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В Гомеле зафиксировали передвижение необычных автомобилей армии РФ

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  • 20.04.2022, 17:01
  • 11,806
В Гомеле зафиксировали передвижение необычных автомобилей армии РФ

Ранее такие авто местные жители не замечали.

В Гомеле зафиксировано передвижение необычных автомобилей армии агрессора, пишет «Флагшток».

Это два военных автомобиля-топливозаправщика КамАЗ-6350 со знаками "V" на дверях. Автомобили были зафиксированы сегодня при движении по ул. Федюнинского в сторону выезда из Гомеля. Ранее такие автомобили гомельчане не замечали.

Ранее по улице Федюнинского гомельчане замечали передвижение техники в аэропорт "Гомель". Сейчас же гомельчане не фиксируют использование аэропорта для военных целей.

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