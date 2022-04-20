«Акция от Шойгу»: родственники ликвидированных оккупантов могут бесплатно поехать на опознание 17 20.04.2022, 18:20

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Так выглядит новая форма поощрения для российских контрактников.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало приказ российского министра обороны Сергея Шойгу, согласно которому родственники ликвидированных российских оккупантов получат компенсацию проезда на опознание тел.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Акция от Шойгу для родственников уничтоженных оккупантов: бесплатный тур на опознание", - отмечается в сообщении.

Согласно приказу министра обороны РФ, теперь родственники убитых в Украине военнослужащих получили возможность бесплатно приехать на опознание и обратно. Именно так выглядит новая форма поощрения для контрактников, изъявляющих желание принять участие в войне: "Двум членам семьи (близким родственникам) погибшего (умершего) военнослужащего, вызванным для его опознания, в военных комиссариатах по месту их проживания (нахождения) выдаются воинские перевозочные документы для проезда от места жительства к месту опознания военнослужащего и обратно".

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