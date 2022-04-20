Украинские морпехи и «Азов» спасли 500 бойцов из порта Мариуполя 20.04.2022, 19:45

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Они обеспечили огневое прикрытие и автомобилями эвакуировали их на территорию «Азовстали».

Военные 36-й отдельной бригады морской пехоты вместе с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели спасательную спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод «Азовсталь» в Мариуполе.

Как сообщает николаевское издание «Преступности.нет», ссылаясь на одного из офицеров 36-й отдельной ОБРМП, морские пехотинцы и военные полка «Азов» с трудом прорвались на территорию морского порта. Там находились бойцы Государственной пограничной службы и нескольких подразделений Национальной полиции, которые оказались в затруднительном положении. У них заканчивался боекомплект, а российские солдаты продолжали вести огонь на поражение.

Морпехи и бойцы «Азова» обеспечили работникам ГПСУ и НПУ прикрытие и автомобилями эвакуировали их на территорию предприятия "Азовсталь". В общей сложности благодаря успешной спецоперации удалось спасти около 500 человек.

Ранее командир 36-й ОБРМП Сергей Волынский призвал мировых лидеров спасти жизнь тех людей, которые находятся в Мариуполе.

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