«Мои запасы сухарей две недели меня спасали» 20.04.2022, 19:53

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Как белорусы экономят на жилье, продуктах, косметике и топливе.

В Беларуси после введения санкций зарубежными странами банки поднимают ставки, растут цены на продукты, услуги и коммуналку. В Жодино и Борисове есть люди, которые уже готовятся преодолевать трудности во время кризиса. Специально для ex-press.by они рассказали, что рассматривают монастырь как вариант места жительства, не ходят в магазин голодными, делают кудри на пиве и ездят по трассе за большими фурами.

«Можно жить по неделе-две в разных местах»

Жителю Жодино Евгению 23 года. Он рос в многодетной семье, а около года назад решил жить самостоятельно. Сейчас парень работает маркетологом, занимается спортом и туризмом. Евгений рассказал, где и как ищет жилье для себя без денег:

— У меня нет собственного жилья. Поэтому практически половина моей зарплаты обычно тратится на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Я снимал квартиру, платил за нее 160 долларов — это очень дорого для меня. Тем более, я не редко уезжал в походы и на соревнования, а квартира пустовала. Сейчас компания, в которой работаю, попала под санкции, и кризис я ощущаю уже. Мне надо придумать, как прожить, сократив все расходы, и почему-то первой хочется сократить статью расходов на жилье. Для скорого переезда рассматриваю:

— друзей или родственников, где не придется совсем платить аренду, только коммуналку. Вместе, большой компанией, прожить проще. Можно жить по неделе-две в разных местах.

— лес. Экстремальный вариант, но наступает тепло и, возможно, это вполне мое. Есть у меня знакомая семья, они уже много лет переезжают летом на озеро Селява, там ставят палатки, и живут с детьми. Я тоже из породы «выживальщиков», люблю экономить. Но зимой надо будет что-то придумывать всерьез.

— монастырь. Этот способ хорош, честно говоря, когда работы нет и все в жизни совсем наперекосяк. Заняться своим внутренним миром, посмотреть на людей, которые живут «в другой, духовной плоскости» — этого я еще не пробовал, но все может быть.

«Мои запасы сухарей две недели меня спасали»

О том, как не голодать, но экономить, как оставаться красивой и не тратить на это большие деньги — рассказала для пенсионерка Лилия Георгиевна:

— Кто-то говорит: голод нам не грозит, магазинов море, в них товара завались. Так-то оно так. Но мы чувствуем, как худеют наши кошельки. Скоро ходить даже в наши магазины будем, как в музей. Я живу одна, давно на пенсии, рассчитываю только на себя. При этом люблю театр и концерты, и ходить в гости. Все это требует больших средств, поэтому я уже давно максимально экономлю на еде.

Она рассказала о своих правилах:

— в магазин ходить только сытым. Можно просто съесть хлеба и запить теплой водой. Главное — не быть голодным, чтобы не делать импульсивные покупки. Обязательно со списком!

— когда есть возможность, ловить акции, пользоваться купонами и дисконтными картами. Да, еще супермаркеты предлагают пенсионерам продукты в утренние часы со скидкой. Раньше сетовала, что почтовый ящик полон рекламы, теперь внимательно всё изучаю. Пенсионерке хорошо прогуляться даже в дальний магазин, если там, например, картошка дешевле.

— очень внимательно смотреть качество продуктов. Если вам предлагают немного просроченное, за полцены отдают — берите. Но в магазинах не хотят расставаться с прибылью и бесплатно ничего не раздают. Могут переклеить сроки, цены. Всякое я видела, однажды кефиром отравилась.

— я точно знаю, что если ищешь подешевле, то сравнивать имеет смысл килограммы и литры, а на ценниках чаще пишут стоимость упаковок. Поэтому приходится вспоминать математику и все пересчитывать. Первое время я доставала калькулятор, потом привыкла считать в уме.

— когда у меня совсем кончаются деньги и продукты, я могу сидеть на хлебе и воде. Не секрет, что точек бесплатного питания для людей, попавших в трудные жизненные ситуации, в нашем регионе нет. Не видела я и магазинов, которые раздают не проданную еду. Несколько раз мне пришлось просить друзей купить еду, а еще — обедать у родственников.

Пенсионерка рассказала и о том, как экономит на продуктах, что именно готовит на нескольких примерах:

— Как настоящая белоруска, я очень люблю картошку — варю ее целую кастрюлю сразу, в мундире. Потом, когда захочу, могу картошечку пожарить, добавить в другие овощи и потушить. Также и в суп такая картошка пойдет. Так я экономлю время и, кажется, электроэнергию.

— очень люблю суп, который готовила моя мама и называла «булён». Это просто картошка, порезанная на кусочки, хорошо разваренная. Заправку из лука, а если есть и тертой морковки — обжарить на масле и хорошо посолить, а потом добавить к картошке. Никакого мяса сюда не нужно.

— единственное мясо, которое я покупаю — это пара килограммов куриных хребтов в месяц. Если их все сварить, потом отделить от костей мясо, что там осталось, залить с бульоном в формочки, приправить, то получится чудесное заливное. Нарезай и ешь. А можно и в овощи, или кашу добавить, и суп на этом сварить.

— никогда не покупаю консервы. Если хочется шпроты, делаю сама: полкило мойвы, приправа, соль, крепкий-крепкий чай. Мойву сварить, остудить и немного масла добавить. Рыбка от крепкого чая становится золотистой, а от масла блестит. Такие шпроты я ем полгода, очень хорошо хранятся, если в баночки разложить.

— никогда не выбрасываю никаких продуктов! Все, что готовлю, доедаю. Если остается суп, кусочек сыра — все замораживаю. Потом как нахожу.

— хлеб я всегда любила свежий. То, что у меня остается, нарезаю на кусочки, подсушиваю, складываю. Да, я сушу сухари. Я болела ковидом, дома лежала, сходить в магазин не могла. Мои запасы сухарей две недели меня спасали.

«Когда не хватает денег на еду, бездействовать нельзя»

— Наши пенсионеры не умеют наслаждаться «заслуженным отдыхом», — считает Лилия Георгиевна. По ее мнению, дополнительный заработок на пенсии хотят иметь практически все:

— У меня нет дачи, да и не стремлюсь я стать землевладелицей. При этом я не упускаю возможность заработать. Зимой я выращивала рассаду для знакомой на своих подоконниках, квартира была похожа на теплицу. Теперь буду ждать урожай — соседка меня обязательно будет угощать. Правда, на прополку пару раз за лето придется съездить. Это вроде и не заработок, но все равно меньше потрачу на еду.

— одна моя знакомая была рабочей на БЕЛАЗе, а теперь то флаеры раздает, то убирает чужие квартиры, то на сезон устраивается на рынок овощи продавать. А я на пенсии могла бы тексты для сайтов писать или комментарии. Про такую работу мне родственница рассказывала.

— думала устроить распродажу старых вещей — у меня платья, сервизы, обувь есть... А чем плохо? В секонд-хендах покупаем же вещи. Почему не сделать такой хенд для своего личного круга? Тем более, мода возвращается.

Главное, что хочу сказать: когда не хватает денег на еду или нет продуктов, бездействовать нельзя. Чувство голода — это очень плохая вещь, очень вредная.

«Летом это бывает неудобно — на сладкое слетаются мухи»

Даже не в период кризиса не каждый может позволить себе покупать дорогие косметические средства. Но следить за собой надо. Поэтому Лилия Георгиевна делится с читателями 100-процентными, испытанными временем, средствами.

Для волос:

— лучшая маска для волос делается из запаренных кипятком ржаных сухарей. Дать остыть, и кашицу наложить на волосы. Походить так полчасика, в чалме из полотенца, получаются добротные, плотные волосы.

— если нужны кудри, то их можно накрутить на бигуди, смачивая пивом или сахарной водичкой. Пиво не так долго держит локоны, и они получаются естественными. Если кого-то запах пива беспокоит — не волнуйтесь, он выветривается быстро. А вот накрученные на бигуди и сахарную воду локоны долго держатся. Девушкой я это часто практиковала. Только летом это бывает неудобно — на сладкое слетаются мухи…

Для лица:

— На лицо можно вообще все. Есть у меня рецепт — самодельная маска-скраб из яблока на терку и овсяных хлопьев. Нанесите на лицо, помассируйте, через пять минут смойте прохладной водой.

Очень классные маски из слегка взбитого яичного белка или кефира. Их можно чередовать в разные дни. Наносите в 3-4 слоя. После того, как последний слой высохнет, смойте прохладной водой.

А еще есть рецепт от Эдиты Пьехи, я его в «Аргументах и фактах» во время перестройки читала. Она сама рассказывала, что покупает на рынке мясо, крутит на фарш, и из него делает маску для лица — просто накладывает. И только потом жарит из него котлеты. Я такое не делаю, так как мясо почти никакое не покупаю.

Замораживаю кубики льда с разными травами. Протирание лица ими притормаживает появление морщин.

«Даже не помню, когда пользовалась утюгом последний раз»

— Воду экономлю, душ принимаю только раз в неделю, стиральную машину загружаю полностью, все электроприборы, кроме холодильника, отключаю из сети, когда не пользуюсь. В остальные дни практикую обтирания полотенцем. Естественно, слежу чтобы лишний свет не горел в комнатах, лампочки энергосберегающие использую. Не утюжу почти ничего, экономлю электроэнергию. Все хорошо встряхиваю и расправляю, чтобы мятой не ходить. Даже не помню, когда пользовалась утюгом последний раз.

Отопление почти всю зиму, за исключением особенно морозных дней, было на 0. Вспоминаю страшилки пропагандистов, как на Западе экономят — на воде, на электричестве, отоплении, и думаю, что мы сами так живем: «сэкономленный рубль = заработанный рубль».

«Трудно пережить, когда нуждается твой кот»

— У меня старый кот, ему 12 лет, всю жизнь я его очень баловала. Теперь больше не покупаю ему дорогие пачки с влажным кормом — боюсь, что потом и в качестве баловства уже не смогу ему купить, а он их очень любит. И еще я больше не покупаю дорогой сухой корм. Трудно пережить, когда нуждается твой кот. И сейчас я ищу корм среднего класса, с относительно качественным составом. Говорят, где-то есть не раскрученные бренды российского производства. Надеюсь, получится что-то найти.

«Надо поменьше тормозить»

О том, как экономить топливо — рассказ инструктора по вождению Александра:

— Чем новее машина, тем легче с нею жить. Очень надеюсь, кризис нас не лишит наших машин. Хотя уже есть люди, которые стараются пересесть на велосипед, ходить пешком, и таких людей в ближайшее время будет больше.

Мне кажется, скоро настанет момент, когда РФ остановит свои нефтеперерабатывающие заводы, потому что в результате западных санкций в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образовался его излишек в хранилищах. Могут «присесть» цены на топливо в самой РФ, и этот момент неплохо «поймать» и, если будет возможность, запастись топливом. Потому что после этого очень скоро может возникнуть острый топливный дефицит и резкий скачок цен.

При нерациональном стиле вождения перерасход топлива достигает 300 литров в год. Мне еще мой инструктор по вождению навязывал мысль о том, что чем реже вы разгоняетесь и тормозите, тем меньше расход топлива.

Двигаясь плавно, сохраняя постоянную скорость, не нажимая на педаль газа резко, расход топлива можно сэкономить. Надо поменьше тормозить перед светофорами, потому что, если едешь по знакомой дороге, точно наверняка знаешь, где они находятся. Можно буквально подкатывать к ним на передаче.

Наверное, это всем понятно, что хорошее состояние автомобиля обеспечит безопасность на дороге и уменьшит расходы на топливо. Говорят, только регулировка схода-развала уменьшит перерасход на 60 литров в год. Следите за чистотой воздушного и топливного фильтров, меняйте свечи зажигания. И о давлении в шинах: уменьшение давления на 0,5 атмосферы увеличит перерасход топлива до 6 лишних литров в год. Тоже самое про моторное масло: если нормально подобрано, оно снизит трение между движущимися частями двигателя и тоже поможет экономить.

А еще простые хитрости: если на трассе пристроиться за фурой, ваша машинка не будет встречать сопротивления воздуха, а это поможет экономить много топлива. Но новичкам я этого не советую, большая машина ограничивает обзор дороги, может резко затормозить.

Даже просто закрытые окна в машине — тоже экономия. При открытых окнах преодоления сопротивления воздуха требуется больше энергии, и сильнее расходуется топливо. На большой скорости вообще лучше включить кондиционер, тогда расход топлива будет меньше.

А еще без особой необходимости не возите в багажнике большие грузы. Даже багажник на крыше увеличивает вес автомобиля и ухудшает аэродинамику.

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