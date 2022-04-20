Украина будет добиваться признания Беларуси страной-спонсором терроризма

Украина будет добиваться признания Беларуси страной-спонсором терроризма8
- 20.04.2022, 21:26
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Также Киев хочет расширить санкции против режима Лукашенко.
Украина хочет, чтобы международное сообщество признало Беларусь страной-спонсором терроризма, сообщает Офис президента Украины.
Группа украинских и международных экспертов 20 апреля представила план рекомендаций для международного демократического сообщества по комплексу дальнейших экономических мер, направленных на принуждение российского руководства к скорейшему прекращению войны в Украине и максимальное увеличение цены агрессии для России.
В числе одного из ключевых направлений санкционной политики называется признание России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма, а Вооруженных сил РФ — террористической организацией.
Кроме того в плане упоминается полный запрет на российский экспорт энергоносителей, расширение санкций против финансовых секторов России и Беларуси, усиление транспортных и страховых санкций, расширение торговых эмбарго и персональных санкций.
Также в плане отмечается важность введения вторичных санкций и синхронизации усилий демократических стран в санкционной политике.
— Данный документ станет основой для дальнейшей работы нашего правительства по усилению санкционного давления на Россию. Мы будем предлагать нашим партнерам этот список за основу координации введения санкций, — отметил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.