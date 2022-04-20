Запрос об обходе блокировки сайта «Хартия-97» вошел в топ интересов белорусов 3 20.04.2022, 22:18

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Что белорусы искали в интернете в марте-апреле?

Что гуглили белорусы за 30 дней с 10 марта по 9 апреля? Hrodna.life узнал статистику самых популярных запросов в Google в Беларуси с помощью сервиса GoogleTrends. Белорусы интересовались Пасхой, обходом блокировки сайта Charter97.org, апостилем и дефолтом, искали как заказать березовый сок и быстро отрезветь.

Также журналисты сравнили трендовые темы запросов Беларуси и России: они сильно отличаются!

10 самых трендовых тем запроса в Беларуси в марте

1. Апрель

2. Пасха

3. Владимир Вольфович Жириновский

4. Велосипед

5. Бумага

6. Валютный курс

7. Звезда

8. Масло

9. Валюта

10. Национальный банк Республики Беларусь

Самые популярные запросы белорусов в категории «Что такое…»

1. Апостиль

2. Дефолт в стране

3. Апостиль на документы

4. Дефолт

5. VPN

6. Капитуляция

7. Фриланс

Самые популярные запросы белорусов в категории «Как…»

1. Закатать березовый сок

2. Вывести гу джуба [Гу-Джуб — персонаж мобильной игры My Singing Monsters. Выглядит как схожее с моржом существо с белым мехом, а также парой продырявленных рогов и бивней]

3. Обойти блокировку Хартии [Имеется в виду новостной сайт «Хартия'97»]

4. Как избежать наказания за убийства чем закончится.

5. Быстро отрезветь

6. Вывести сахабуша [Сахабуш- персонаж игры My Singing Monsters. Монстр с телом, похожим на человеческое]

7. Ну как ты там живёшь как справляешься скачать

8. Пользоваться телеграмом

9. Сохранить фото с инсты

10. Расшифровывается НАТО

Самые популярные темы запросов на русском языке в мире. Смотрите, как они отличаются от запросов белорусов

1. Индийская премьер-лига — Лига крикета

2. Рамадан — Пост

3. Апрель

4. Elden Ring [Компьютерная экшн-игра от третьего лица с акцентом на бой и разведку. Создана студией FromSoftware. Игра была выпущена 25 февраля 2022 года]

5. Март

6. Бензин

7. Намаз

8. Cricbuzz [Индийский новостной сайт по крикету. В нем представлены новости, статьи и прямые трансляции матчей по крикету, включая видео, текстовые комментарии, статистику игроков и рейтинг команд]

9. Баскетбол

Самые популярные запросы в категории «Что такое…» на русском языке в мире

1. Криптография

2. Деблокада

3. Химическое оружие

4. Параллельный импорт [Ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака]

5. G20 [«Группа двадцати» — неформальное объединение стран с крупнейшими экономиками мира. К ним относятся Бразилия, Китай, США, Россия, Германия и другие. G20 представляет 75% мировой торговли и две трети населения мира]

6. Афазия [Полная или частичная потеря умения передавать свои мысли с помощью слов из-за повреждения головного мозга. Основными причинами являются инсульт или травма головы]

7. Фосфорная бомба [Опаснейший вид оружия, снаряженного белым фосфором. Такие бомбы самовоспламеняются под воздействием кислорода и применяются для выжигания площади. Использование фосфорных снарядов неоднократно пытались запретить и ограничить]

8. Бабиджон [Мем, который ассоциируется с вирусной фотографией толстого мужчины. В интернете год назад расходились картинки, стилизованные под Tinder]

9. Ифтар [Вечерний прием пищи в период соблюдения поста в месяц Рамадан у мусульман. Проводится до или после вечерней молитвы по местному времени]

10. Редут [Отдельно стоящее укрепление сомкнутого вида, как правило, земляное, с валом и рвом, предназначенное для круговой обороны от противника]

Самые популярные запросы в категории «Как…» на русском языке в мире

1. Выложить видео в тик ток

2. Вывести гу джуба

3. Вывести сахабуша

4. Загрузить видео в тик ток

5. Выкладывать видео в тик ток

6. Вывести избалолиста

7. Зайти в инстаграм через впн

8. Получить 6500

9. Вывести пузайца [Персонаж игры My Singing Monsters. Пузаяц — это белое существо, похожее на кролика, с колючими перепончатыми ушами, глазами разных цветов, без рук, огромными ногами с огромными когтями, большим пушистым хвостом]

10. Громом пораженный

Как обойти блокировку Charter97.org – читайте здесь.

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