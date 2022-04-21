Битва за украинский Донбасс (онлайн) 21.04.2022, 7:46

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Фото: AP

(Обновляется) Основные события 57-го дня войны.

Российская армия ведет наступление на восточном направлении. Идут бои в Луганской и Донецкой областях. Заблокированный оккупантами Мариуполь до сих пор продолжает бой. ВСУ проводят успешные контратаки, а также проводит тактическое наступление в Харьковской и Херсонской областях.

Сайт Charter97.org ведет трансляцию 57-го дня войны в Украине. Что происходило в Украине 20 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

8:19 Украинские военные на южных рубежах обороны нанесли российским оккупантам очередные потери в живой силе и технике.

Был отражен вражеский штурм около Александровки Херсонской области, а также ликвидированы посты наблюдения противника.

8:15 Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу, заявил глава Луганской области Сергей Гайдай.

8:07 Оккупанты в Киевской области забили машину на украинских номерах награбленным и хотели на ней двинуться домой. Но что-то пошло не так.

8:05 Россия отказалась от «пасхального перемирия» в Украине, предложенного генсеком ООН.

Об этом сообщил представитель Украины при ООН, опубликовав отрывок выступления представителя РФ.

8:02 Украинский солдат на фоне уничтоженного им российского танка.

7:56 Украинские бойцы демонстрируют сбитый российский БПЛА «Орлан-10».

7:55 В Харькове после обстрела российских войск сгорел многоэтажный дом.

7:54 В Бородянке под Киевом найдены две братские могилы. Многих украинцев русские изуверы перед смертью пытали.

7:52 Возле Авдеевки ВСУ ликвидировали командира второй роты батальона террористов «Спарта» под позывным «Водяной».

7:45 Страны G7 дадут Украине в этом и следующем году дополнительную помощь на сумму более 24 млрд долларов.

7:40 Украинские бойцы из 30-й ОМБр показали уничтожение еще одного российского танка.

23:57 Бойцы Сил специальных операций взорвали мост прямо перед колонной российских оккупантов.

23:45 Запрос об обходе блокировки сайта «Хартия-97» вошел в топ интересов белорусов.

23:35 Оккупанты получили приказ убить всех военнопленных в Попасной на Луганщине, сообщили в украинской разведке, опубликовав новые аудиоперехват разговора.

23:23 За 55 дней войны в Киеве поженились 1800 пар. Также за этот период в Киеве родилось 1429 малышей – 759 мальчиков и 670 девочек. Среди новорожденных – 32 двойни.

23:10 Ведущий игры «100к1» Александр Гуревич разместил на Youtube-канале телеканала «Россия 1» антивоенные послания:

«Сегодня хочу сказать о войне. Потому, что эти дни ни о чем другом говорить и думать не получается. Ужас и ощущение бессилия! А ещё я подумал о своей теще, Людмиле Максимовне. Моя тёща родилась в Одессе, долго жила в Харькове. На Рымарской. А ее бабушка - рядом, на Сумской… Тещи нет с нами два года. Как бы она слушала сегодняшние информационные сводки о гибели солдат, о взрывах, о том, что мирные жители Киева и Харькова ночуют в метро, опять спасаясь от войны… Я уверен, что если бы моя теща дожила до сегодняшнего дня, а она была бы очень пожилым человеком, она нашла бы в себе силы сказать: «Эту войну необходимо прекратить! Нет войне!» Но наших родителей, переживших ту страшную войну, уже нет. Поэтому я говорю эти слова. Это мои слова: Эту войну необходимо прекратить!»

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