Наталья Радина: Давление надо продолжать, в Беларуси возможны перемены 2 21.04.2022, 10:57

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Наталья Радина

Украина может помочь освобождению Беларуси.

Об этом главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина заявила в интервью украинскому телеканалу «Киев».

— Касаемо информации о том, что в 2020 году Россия планировала вторжение в Беларусь. Какое отношение в самой Беларуси к этой информации? Обратили ли на нее внимание или нет?

— Честно говоря, я не совсем понимаю в чем сенсационность заявления ГУР Минобороны. Дело в том, что в 2020 году Лукашенко удержался у власти исключительно благодаря всесторонней поддержке со стороны России. Режиму была оказана и политическая, и финансовая, и силовая помощь, потому что мы знаем, что бойцы Россгвардии участвовали в подавлении массовых протестов против фальсификаций итогов президентских выборов, которые прошли в Беларуси в 2020 году. Также в Беларуси был высажен российский пропагандистский «десант», который прибыл на белорусские телеканалы вместо массово увольнявшихся в то время сотрудников Белорусского телевидения. То есть поддержка была всесторонней, и Лукашенко смог удержаться у власти исключительно благодаря Путину.

Что касается военной техники, то она уже тогда находилась на территории Беларуси, потому что давайте не забывать, что в 2019 году прошли масштабные российско-белорусские военные учения и нам известно, что еще тогда далеко не вся российская техника и не все вооруженные силы были выведены с территории Беларуси.

Сейчас же Белорусь — это страна, которая действительно оккупирована Россией. В феврале 2022 года также прошли масштабные российско-белорусские учения. Российская техника и войска не ушли с территории страны и было совершено нападение на территорию Украины. Поэтому мне кажется, что сейчас очень важно понимать, что режим Лукашенко — это соагрессор. Именно из-за позиции режима Лукашенко происходит сегодня ракетное нападение на территорию Украины. И очень важна жесткая и принципиальная реакция властей Украины в отношении диктатуры в Беларуси.

— Какие должны быть шаги? Какая должна быть реакция?

— В первую очередь, должно быть введено торговое эмбарго, которое было введено недавно со стороны Украины в отношении России. Потому что, честно говоря, меня несколько смутило, что было объявлено о прекращении торговли с Россией, но ничего не было сказано о Беларуси. Необходимо вводить точно такие же санкции в отношении режима Лукашенко. Мы видим, что это делают западные страны, которые вводят санкции и против России, и в отношении ее союзника — Беларуси. Тоже самое должна делать и Украина сегодня. Прекратить всю торговлю с режимом Лукашенко: нефтепродуктами, калийными удобрениями и далее по списку.

— Да. Беларусь по факту — это тоже страна-агрессор, с территории которой мы получили такую беду на своей территории. Наталья, а что с настроениями в Беларуси? Я понимаю, что сейчас сильно закручены гайки, в принципе, это уже было давно на территории Беларуси, но и мои знакомые, которые там живут, говорят, что с начала вторжения контроль стал намного жестче. Настроения среди белорусов какие, какая поддержка, если брать процентно?

— Безусловно, абсолютное большинство белорусов поддерживают сегодня Украину. Абсолютное большинство белорусов выступает против этой войны. Действительно, в связи с массовыми репрессиями, которые продолжаются в стране, очень сложно выразить свою позицию публично, но, тем не менее, мы видим по тому партизанскому движению, которое сегодня развернулось в стране, что люди все равно пытаются делать все возможное, чтобы как-то помочь соседям-украинцам.

Что касается ситуации в стране: действуют западные санкции. Почему так важно, чтобы Украина была принципиальна в отношении режима Лукашенко? Потому что фактически в стране сегодня предзабастовочное состояние. Санкции, которые ввел Запад, серьезно ударили по белорусским предприятиям. Например, на днях в Беларуси массово прошли обыски и задержания профсоюзных активистов. Это тоже подтверждает, что на белорусских предприятиях возможны в скором времени серьезные волнения, что люди крайне не довольны и режимом Лукашенко, и своим уровнем жизни.

Сегодня нужно продолжать давление на режим Лукашенко. Потому что на самом деле возможны те перемены, которые мы ждем в нашей стране почти 30 лет.

— Возможно, хотя бы через желудок удастся достучаться до тех, у кого Лукашенко в голове. Скажите, что касается мобилизации, если ее объявят, если будут пробовать призвать белорусов на войну против Украины, в такой жесткой ситуации обсуждаются ли какие-то варианты, как избежать мобилизации, и насколько вообще вы рассматриваете возможность такого сценария?

— Однозначно можно сказать, что в случае, если белорусские войска войдут на территорию Украины, будет массовая сдача в плен, переход на сторону Украины, сдача оружия. И это очень хорошо понимают и российские, и белорусские власти, поэтому так не торопятся вводить белорусских военнослужащих на территорию Украины. Мы знаем, что часть белорусских спецподразделений все таки уже вводились на территорию вашей страны, но были выведены в связи с настроениями белорусских военнослужащих, которые не хотят воевать против братьев-украинцев.

— Надеемся, что так и будет. И надеемся, что они это понимают. Спасибо большое, что присоединились к нам. Наталья Радина — белорусская журналистка, главный редактор сайта Хартия’97. Жыве Беларусь!

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