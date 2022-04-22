Ближайшие соратники Путина начали «исчезать» при загадочных обстоятельствах 10 22.04.2022, 8:05

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В высших эшелонах власти в РФ происходят странные события.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля в высших эшелонах власти в РФ происходят странные события – людей начали отправлять в отставку, некоторые начали исчезать не только из публичной жизни, но оказываются за решеткой или по ним вообще отсутствует информация.

Чиновники и силовики, близкие к Путину, исчезают при загадочных обстоятельствах. Военная неудача либо потеря лояльности к лидеру страны, который "никогда не ошибается" – и каждый может быстро утратить доверие и сойти с дистанции, сообщает Bild.

Сергей Шойгу

В самый разгар "спецоперации" в Украине, которую огласил Путин, исчез глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. Ходили разные слухи о проблемах со здоровьем, в частности, о том, что он перенес сердечный приступ. Даже были предположения, что это не произошло естественным образом.

Было выпущено странное видео конференции с участием Путина, Шойгу и других министров, на котором картинка с изображением главы Минобороны была с помехами, что вызвало множество вопросов к ролику.

Однако со временем Шойгу снова стал появляться в медиа, его стали цитировать российские государственные СМИ, а 21 апреля даже было опубликовано видео встречи Путина и Шойгу, обсуждающих ситуацию в Украине.

Сергей Беседа

Руководитель 5-й службы оперативной информации и международных связей ФСБ России, Сергей Беседа сейчас находится в тюрьме "Лефортово" в Москве. Хотя еще в начале апреля был под домашним арестом. Официально ему предъявили статью: растрата. Однако неофициально это обвинение выдвигается в России только тем, кто попал в немилость диктатора.

Беседа был ответственен за украинское направление. Но вместо того, чтобы предоставлять президенту оперативную информацию относительно настроений в соседней стране, Путину наверх докладывали то, что он хотел слышать. Принимая решение о вторжении в Украину, он руководствовался этими отчетами. Никакой "встречи освободителей с цветами" на нашей земле не произошло, поэтому Беседа и попал в опалу.

Однако паранойя Путина только разрастается. Опасаясь кротов в спецслужбах, проведены обыски в домах сотрудников секретных служб, которых подозревают в контактах с журналистами.

Арест Беседы – это не только борьба лично с ним, но и сигнал всем остальным, что предателей ожидает тюрьма.

Роман Гаврилов

В середине марта по приказу Путина арестовали заместителя начальника Российской национальной гвардии Романа Гаврилова. Официально это не подтверждают, а в СМИ только есть информация, что он уволен.

По словам расследователя из Болгарии Христо Грозева, существует две версии задержания Гаврилова – либо он передал врагу тайную военную информацию, либо его уличили в "растрате топлива".

Грозев подчеркивает, что Путин вполне осознает, какой беспорядок царит в осуществлении командования "спецоперацией" в Украине. В связи с этим в рядах армии и спецслужб проводятся чистки. Однако он нарушил очень важное правило во время войны – не менять коней на переправе.

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