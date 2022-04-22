Что ждет режим Лукашенко, если его признают спонсором терроризма 24 22.04.2022, 14:18

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Включение в этот список влечет за собой существенные экономические и политические последствия.

Официальный Киев выступает за то, чтобы США признали Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма, а вооруженные силы России – террористической организацией Belsat.eu рассказывает, что означает этот статус и кто его раньше получал.

По данным СМИ, украинский президент Владимир Зеленский в первой половине апреля обратился к президенту США Джо Байдену с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма из-за российского вторжения в Украину.

Позже в Госдепартаменте США признали, что изучают такую возможность. «Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон. Если это будет возможно по закону, мы примем его», – заявила представитель Госдепартамента Нед Прайс. Источники CNN отмечают, что рассмотрение этого вопроса может растянуться на недели.

20 апреля стало известно, что офис президента Украины выступает за признание государством-спонсором терроризма не только РФ, но и Беларуси. Эта инициатива прописана в плане санкций, разработанном экспертной группой под руководством главы офиса президента Украины Андреем Ермаком и директором Института международных исследований Фримана-Спогли, экс-советником президента США Майклом Макфолом. Также группа Ермака-Макфола предлагает признать террористической организацией российские Вооруженные силы.

Возможность включения в список Беларуси американские официальные лица пока не комментировали.

Что это за статус

В список государств-спонсоров терроризма США включают страны, которые «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Соответствующее решение должен принять американский Государственный департамент.

Официальное признание страны спонсором терроризма дает американскому правительству широкие полномочия для введения запрета на торговлю товарами двойного назначения и оружия, а также финансовых и экономических санкций, в том числе вторичных. Представители государств, спонсирующих терроризм, могут быть лишены дипломатического иммунитета.

Граждане страны, которая была признана спонсором терроризма, столкнутся с повышенным контролем служб безопасности США, в том числе при получении американских виз или финансовых операциях. Но сам факт внесения страны в черный список автоматически не накладывает на обычных граждан ограничения в правах.

Включение в список имеет большое политическое значение –фактически это официальное признание такого государства изгоем. Статус спонсора терроризма делает невозможным налаживание отношений без изменения государственного курса, он существенно ограничивает возможности для политических и дипломатических контактов. Хотя полностью не исключает таких контактов, даже на высшем уровне. Например, в 2019 году президент США Дональд Трамп провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, хотя КНДР на тот момент считалась спонсором терроризма.

Кто раньше получал такой статус

Впервые список был составлен Вашингтоном в 1979 году. Всего за все время статус спонсоров терроризма получили 8 стран. Судан, Ирак, Ливия и Южный Йемен были из него исключены. Иран, КНДР, Куба и Сирия остаются в списке до сих пор.

Иран попал в список за поддержку различных террористических группировок на Ближнем Востоке, в том числе Хезболлы и ХАМАСа, представителей иранских спецслужб подозревают в организации терактов в разных странах мира. Сирию также обвиняют в поддержке ряда террористических организаций на Ближнем Востоке. Куба поддерживает боевиков колумбийской группировке FARC, а также предоставляет убежище террористам, скрывающимся от американского правосудия. КНДР включили в список за агрессивную внешнюю политику, ядерный шантаж и организацию политических убийств за рубежом.

Государство может быть исключено из списка спонсоров терроризма, если в стране изменится режим или ее руководство откажется от политики поддержки актов международного терроризма. Ирак избавился от этого статуса после падения режима Саддама Хусейна. Южный Йемен –потому что просто прекратил свое существование. Ливия и Судан были исключены из списка, так как отказались от политики поддержки международного терроризма. Отдельный случай – КНДР и Куба. Эти страны попали в список еще в 1980-х, потом были исключены из него на определенный период, а затем снова туда попали (КНДР в 2017-м, Куба – в 2021-м).

Включение в список спонсоров терроризма влечет за собой существенные экономические и политические последствия, но переоценивать эффективность этого шага не нужно. Например, Иран постоянно находится в этом списке уже 38 лет, Сирия – 43.

Российский вопрос

Случай России может стать уникальным, так как впервые встал вопрос о признании страной-изгоем постоянного члена Совета Безопасности ООН, государства с большим ядерным арсеналом. Даже в самые кризисные времена холодной войны против СССР такие меры не принимались.

При этом ранее путинскую Россию уже предлагали признать спонсором терроризма. Впервые об этом зашел разговор в 2018 году в связи с «делом Скрипалей», когда российские спецслужбы в Солсбери организовали покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля с использованием химического оружия. Против России выдвигались и другие обвинения: война с Грузией, захват Крыма, война на Донбассе, поддержка режима Башара аль-Асада, уничтожение пассажирского авиалайнера рейса MH17, политические убийства за рубежом, сотрудничество с некоторыми террористическими организациями и т.д.

С инициативой внести Россию в список спонсоров терроризма выступала часть американских конгрессменов, но в прошлые годы добиться своего они не смогли. Теперь, после того как Кремль предпринял полномасштабное вторжение в Украину, вероятность такого решения выросла. Однако совсем не факт, что Вашингтон все же пойдет на это.

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