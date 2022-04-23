В России заканчиваются пуговицы и бумага 13 23.04.2022, 8:13

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Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

В России сталкиваются с последствиями санкций, которые "бьют" страну-агрессора по всем отраслям. Так, российское производство уже столкнулось с нехваткой пуговиц и бумаги.

Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, сообщает УНИАН.

Она утверждает, что на многих швейных производствах РФ начались трудности. Все дело в пуговицах, которые теперь стали для россиян дефицитными.

Предприятия, которые теперь не могут закупать фурнитуру, пытаются искать новых поставщиков. Но, как отметила сама Набиуллина, вопрос "перестройки логистики" может занимать несколько месяцев. Что в РФ будут делать все это время и что там придумают в качестве "импортозамещения" пуговиц - она не указала.

Помимо этого, россияне могут остаться без бумаги. Для ее производства, по словам Набиуллиной, использовалась российская древесина. Однако без иностранных отбеливающих химикатов производить бумагу не получается.

"Сейчас производители переключаются на альтернативных поставщиков, занимаются разработкой собственных химикатов, но на это тоже нужно время", - указала глава Центробанка РФ.

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