ВСУ отбили на Донбассе две вражеские атаки

ВСУ отбили на Донбассе две вражеские атаки1
- 23.04.2022, 22:13
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Уничтожено около 150 оккупантов.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки отразили на Донбассе две атаки противника. Уничтожено около 150 российских оккупантов.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».
В течение сегодняшнего дня российские оккупанты предприняли две попытки атаковать позиции ВСУ. Все нападения успешно отбиты. В зоне ответственности ОТГ «Восток» продолжаются бои.
За сутки оккупанты потеряли:
личного состава - до 150;
танков - 2;
БМП - 3;
БТР - 8;
ББМ - 1;
МТЛБ - 1;
АТ - 3;
артсистем - 2;
самолетов -2;
БПЛА - 2.