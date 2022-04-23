ВСУ отбили на Донбассе две вражеские атаки 1 23.04.2022, 22:13

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Фото: Getty Images

Уничтожено около 150 оккупантов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки отразили на Донбассе две атаки противника. Уничтожено около 150 российских оккупантов.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».

В течение сегодняшнего дня российские оккупанты предприняли две попытки атаковать позиции ВСУ. Все нападения успешно отбиты. В зоне ответственности ОТГ «Восток» продолжаются бои.

За сутки оккупанты потеряли:

личного состава - до 150;

танков - 2;

БМП - 3;

БТР - 8;

ББМ - 1;

МТЛБ - 1;

АТ - 3;

артсистем - 2;

самолетов -2;

БПЛА - 2.

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