ВСУ от Харькова до Херсона могут нанести сокрушающий удар по армии РФ 8 24.04.2022, 13:13

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Врага ждет такой же разгром, какой получили гитлеровцы во время операции «Цитадель».

События военной операции 1943 года "Цитадель", когда советские войска нанесли фланговый удар в сторону наступающим нацистским подразделениям, могут повториться на войне России против Украины. Сокрушительный выпад могут совершить ВСУ по российским войскам на 700 километровой линии фронта, которая идет от Харькова до Херсона. В украинском Генштабе работают сильные специалисты, а мобилизованных третьей волны готовят к серьезной операции. По итогу в Москве должны понять, что претензии на украинские территории катастрофически опасны как для российских войск, так и для Кремля. Об этом заявил военный журналист Владислав Селезнев.

На YouTube-канале Украина 24 он рассказал о том, что украинские войска могут повторить ход советской армии во время операции "Цитадель" 1943 года. Тогда был нанесен серьезный удар фланговый удар в сторону наступающим нацистским войскам.

"Германско-фашистские войска пытались штурмовать хорошо укрепленные боевые позиции советской армии, а в то же время другие подразделения советской армии нанесли фланговый удар в сторону наступающим фашистским войскам. И тем самым создали очень серьезную опасность вообще для всех сил и средств, привлеченных к этой операции на этом участке фронта", - напомнил Селезнев.

По его словам, на повторение событий указывает подготовка мобилизованных третьей волны к активным боевым действиям и использование оружия, которое предоставляет Запад. Россия в такой ситуации может столкнуться с негативными для себя событиями.

"Ребята завершают этап подготовки к участию в активных боевых действиях, есть соответствующие ресурсы, которые мы получаем от наших западных партнеров. Куда именно будет направлена эта мощь высокомотивированных украинских военнослужащих, прошедших соответствующую подготовку – неясно. И, может быть, что русских генералов ожидают очень неприятные сигналы и варианты развития последующих событий", - отметил журналист.

Как отмечает эксперт, линия столкновения между войсками Украины и армией РФ более 700 километров – фактически от Харькова до Херсона. Где угодно на данном участке украинские силы могут нанести удар по оккупантам.

"Я абсолютно убежден в том, что в украинском Генеральном штабе работают серьезные стратеги, которые уже не раз доказывали свою профессиональность и способность наносить сокрушительные удары по подразделениям российской армии", - указал Селезнев.

Также он добавил, что по итогу должен появиться новый формат отношений с РФ, который будет уроком для Москвы. Каждому последующему российскому вождю нужно будет понимать, чем угрожает России посягательство на территории Украины.

"Чтобы каждый раз, независимо от того, кто будет сидеть в Кремле, российские вожди понимали, что любые посягательства на территориальную целостность нашего государства смертельно опасны и поразительно болезненны для российской армии и российского правительства", - подчеркнул Владислав Селезнев.

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