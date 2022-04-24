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ВСУ от Харькова до Херсона могут нанести сокрушающий удар по армии РФ

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  • 24.04.2022, 13:13
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ВСУ от Харькова до Херсона могут нанести сокрушающий удар по армии РФ

Врага ждет такой же разгром, какой получили гитлеровцы во время операции «Цитадель».

События военной операции 1943 года "Цитадель", когда советские войска нанесли фланговый удар в сторону наступающим нацистским подразделениям, могут повториться на войне России против Украины. Сокрушительный выпад могут совершить ВСУ по российским войскам на 700 километровой линии фронта, которая идет от Харькова до Херсона. В украинском Генштабе работают сильные специалисты, а мобилизованных третьей волны готовят к серьезной операции. По итогу в Москве должны понять, что претензии на украинские территории катастрофически опасны как для российских войск, так и для Кремля. Об этом заявил военный журналист Владислав Селезнев.

На YouTube-канале Украина 24 он рассказал о том, что украинские войска могут повторить ход советской армии во время операции "Цитадель" 1943 года. Тогда был нанесен серьезный удар фланговый удар в сторону наступающим нацистским войскам.

"Германско-фашистские войска пытались штурмовать хорошо укрепленные боевые позиции советской армии, а в то же время другие подразделения советской армии нанесли фланговый удар в сторону наступающим фашистским войскам. И тем самым создали очень серьезную опасность вообще для всех сил и средств, привлеченных к этой операции на этом участке фронта", - напомнил Селезнев.

По его словам, на повторение событий указывает подготовка мобилизованных третьей волны к активным боевым действиям и использование оружия, которое предоставляет Запад. Россия в такой ситуации может столкнуться с негативными для себя событиями.

"Ребята завершают этап подготовки к участию в активных боевых действиях, есть соответствующие ресурсы, которые мы получаем от наших западных партнеров. Куда именно будет направлена эта мощь высокомотивированных украинских военнослужащих, прошедших соответствующую подготовку – неясно. И, может быть, что русских генералов ожидают очень неприятные сигналы и варианты развития последующих событий", - отметил журналист.

Как отмечает эксперт, линия столкновения между войсками Украины и армией РФ более 700 километров – фактически от Харькова до Херсона. Где угодно на данном участке украинские силы могут нанести удар по оккупантам.

"Я абсолютно убежден в том, что в украинском Генеральном штабе работают серьезные стратеги, которые уже не раз доказывали свою профессиональность и способность наносить сокрушительные удары по подразделениям российской армии", - указал Селезнев.

Также он добавил, что по итогу должен появиться новый формат отношений с РФ, который будет уроком для Москвы. Каждому последующему российскому вождю нужно будет понимать, чем угрожает России посягательство на территории Украины.

"Чтобы каждый раз, независимо от того, кто будет сидеть в Кремле, российские вожди понимали, что любые посягательства на территориальную целостность нашего государства смертельно опасны и поразительно болезненны для российской армии и российского правительства", - подчеркнул Владислав Селезнев.

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