Максим Галкин: В таком количестве страшных вещей виновата Россия

Максим Галкин: В таком количестве страшных вещей виновата Россия11
- 24.04.2022, 16:45
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Известный шоумен обратился к россиянам.
Российский юморист и шоумен Максим Галкин задал ряд важных вопросов россиянам.
Он не понимает, как можно было в канун Пасхи, в день схождения благодатного огня, выпускать крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе и одновременно с этим молиться с патриархом Иерусалимским:
— В таком количестве страшных вещей виновата Россия и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче – это не мы, малайзийский «Боинг» – это не мы, Мариуполь сравняли с землей – это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем?