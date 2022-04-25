Военные РФ массово отказываются воевать в Украине 15 25.04.2022, 12:42

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Их заверяют, что Россия воюет не с Украиной, а с ЕС и НАТО.

Российские издание "Медиазона" 22 апреля опубликовало расследование о том, как военнослужащие и бойцы Росгвардии отказываются участвовать в войне с Украиной. Издание утверждает, что счет отказавшихся воевать идет на сотни или даже тысячи.

"Медиазона" пообщалась с несколькими российскими военными, отказавшимися воевать в Украине. Инженер одной из сибирских частей Василий Никитенко (имя изменено) назвал войну с Украиной "бесполезной тратой личного состава, денег, кучей покалеченных жизней".

В первую же неделю войны командир опросил Никитенко и других военнослужащих из его части о желании принять участие в "спецоперации". Многие отказались и тогда он попросил от этих солдат написать рапорты о причине отказа. В дальнейшем такие рапорты отказникам приходилось писать каждую неделю.

Сам Никитенко трижды писал такой рапорт, а после последнего его вызвали на беседу и сказали, что уволят за невыполнение условий контракта. Несмотря на отказ, около недели назад в его часть пришла телеграмма от вышестоящего штаба о том, что Никитенко все равно должен отправиться в один из приграничных регионов. Хоть военного и заверили, что он не будет переходить границу, Никитенко считает, что его будут к этому принуждать. И в таком случае отказ уже будет считаться дезертирством. В момент публикации комментария военного его уже везли на поезде в сторону границы с Украиной.

Другой военный Валерий Редькин (имя изменено) рассказал журналистам, что уже воевал в Украине, а по возвращению отказался ехать повторно. Он предоставил "Медиазоне" запись разговора с командиром, которому сообщил об отказе.

"Товарищ полковник, загрузите его завтра в БТР и вывезите, понятно? Завтра загрузить и вывезти, и мне доложить! Можете связать нах...й, можете так его, бл...дь, как кулек туда, нах...й, запихнуть! Вывезти, бл...дь, туда его! Вывезти туда его, а дальше – куда хочешь! Хочешь в плен, бл...дь, хочешь в бой нах...й, хочешь — пизд...й обратно домой нах...й. Задача ясна? Выполнить!" – так отреагировал командир Редькина.

Также командир военного пригрозил сообщить отцу Редькина, что его сын – трус. Как отмечает "Медиазона", подобные угрозы ранее уже приводились в исполнение. Житель одного из регионов на юге России рассказал журналистам, что обнаружил в своем почтовом ящике письмо из расположенной на Северном Кавказе военной части. Такие же письма лежали во всех остальных ящиках в подъезде – отправитель просто менял номера квартир на конвертах.

Письмо было адресовано его соседу – отцу военнослужащего. В тексте письма говорилось, что его сын "не оправдал высокое звание "защитника Отечества", самоустранился от исполнения служебных обязанностей, отказался (испугался) ехать на очередные учения, тем самым халатно выполнял свои служебно-должностные обязанности, встал на путь преступления, подавал дурной пример сослуживцам". Также в письме сообщалось, что солдат якобы опозорил своего отца и "честь военнослужащего вооруженных сил Российской Федерации".

Еще одну запись разговора с командиром после отказала ехать в Украину журналистам передал военный Валерий Соловьев (имя изменено). На ней его командир угрожает военному 15 годами тюрьмы.

"Надо прилюдно кого-нибудь посадить, тогда поймете, нах...й. Начнем с тебя!" – угрожал он Соловьеву. В дальнейшем командир пытался запугать военного, что украинцы якобы придут бомбить его город, а также уверял, что Россия воюет не с Украиной, а с ЕС и НАТО.

Военный Максим Калугин (имя изменено) рассказал, что его и еще более 10 военных, отказавшихся воевать, отправили на аттестационную комиссию для решения о досрочном увольнении. Когда он повторил отказ от участия в войне, ему выдали протокол заседания с рекомендацией уволить со службы.

Случаи отказа от отправки в Украину были и среди летчиков. По словам собеседника "Медиазоны", знакомого с процедурой увольнения одного из них, летчик сказал своему командиру, что не считает Украину врагом, а войну назвал несправедливой. Сперва его пытались уговорить, используя пропагандистские тезисы о "защите Донбасса" и "нацистах", а затем ему пришлось написать рапорт с подробным описанием своих мотивов.

Через несколько недель его вызвали на аттестационную комиссию, участники которой единогласно проголосовали за увольнение. Несмотря на это, летчик все еще продолжает служить – решение комиссии носит рекомендательный характер.

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