закрыть
25 апреля 2022, понедельник, 17:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разбили и обратили в бегство «вагнеровцев» на Донбассе

7
  • 25.04.2022, 15:18
  • 12,998
ВСУ разбили и обратили в бегство «вагнеровцев» на Донбассе

Подразделение частной военной компании понесло серьезные потери.

На территории Луганской области Украины, в ходе попытки занять позицию ВСУ, подразделение частной военной компании "Лига" (в прошлом "Вагнер") понесло потери.

По информации украинского журналиста Романа Цимбалюка, которую он опубликовал в "Фейсбуке", было убито 6 человек, а больше 13 получили ранения.

"Следует отметить, что солдаты частной военной компании не особо активно принимают участие в боевых действиях, предпочитая находиться подальше от передовой и совершая единичные вылазки на фронт", - отметил журналист.

После данного инцидента ЧВКшники и вовсе не планируют предпринимать каких-либо действий, ведь зарплата им начисляется вне зависимости от их достижений в "специальной военной операции", утверждает Цымбалюк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина
МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина Артем Черников
Лига Наций - ООН -?
Лига Наций - ООН -? Андрей Санников
Дело врачей в стране замполитов
Дело врачей в стране замполитов Ирина Халип
Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко