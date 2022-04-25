ВСУ разбили и обратили в бегство «вагнеровцев» на Донбассе

ВСУ разбили и обратили в бегство «вагнеровцев» на Донбассе7
- 25.04.2022, 15:18
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Подразделение частной военной компании понесло серьезные потери.
На территории Луганской области Украины, в ходе попытки занять позицию ВСУ, подразделение частной военной компании "Лига" (в прошлом "Вагнер") понесло потери.
По информации украинского журналиста Романа Цимбалюка, которую он опубликовал в "Фейсбуке", было убито 6 человек, а больше 13 получили ранения.
"Следует отметить, что солдаты частной военной компании не особо активно принимают участие в боевых действиях, предпочитая находиться подальше от передовой и совершая единичные вылазки на фронт", - отметил журналист.
После данного инцидента ЧВКшники и вовсе не планируют предпринимать каких-либо действий, ведь зарплата им начисляется вне зависимости от их достижений в "специальной военной операции", утверждает Цымбалюк.