Медики назвали витамины и продукты, полезные для здоровья глаз 26.04.2022, 16:39

Эксперты проанализировали данные исследований, которые охватили почти 250 тысяч человек.

Ученые утверждают, что продукты, богатые витамином Е (шпинат, брокколи, семена), на четверть снижают риск распространенного офтальмологического заболевания – катаракты, пишет medicina.ua.

Эксперты проанализировали данные исследований, которые охватили почти 250 тыс. человек, и обнаружили, что высокое содержание витамина Е в крови защищает от заболевания.

Катаракта вызывает помутнение хрусталика, и, следственно ухудшение зрения. В большинстве случае заболевание развивается в пожилом возрасте. Единственный метод лечения катаракты – замена хрусталика искусственным аналогом. Китайские ученые выяснили, что защитная доза витамина Е составляет минимум 7 мг в день. Витамин Е содержится в шпинате, брокколи, орехах, семенах, креветках, растительных маслах и авокадо. Кроме того, его можно принимать в виде пищевых добавок. Витамин Е является мощным антиоксидантом. А катаракта во многом связана с окислительными процессами в хрусталике, которые вызываются воздействием ультрафиолета и загрязнением окружающей среды.

Наслаждаясь солнечной погодой, не стоит забывать, что лучшая защита для наших глаз — продукты питания, богатые витамином E и солнцезащитные очки».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».