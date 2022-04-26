закрыть
26 апреля 2022, вторник, 16:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики назвали витамины и продукты, полезные для здоровья глаз

  • 26.04.2022, 16:39
Медики назвали витамины и продукты, полезные для здоровья глаз

Эксперты проанализировали данные исследований, которые охватили почти 250 тысяч человек.

Ученые утверждают, что продукты, богатые витамином Е (шпинат, брокколи, семена), на четверть снижают риск распространенного офтальмологического заболевания – катаракты, пишет medicina.ua.

Эксперты проанализировали данные исследований, которые охватили почти 250 тыс. человек, и обнаружили, что высокое содержание витамина Е в крови защищает от заболевания.

Катаракта вызывает помутнение хрусталика, и, следственно ухудшение зрения. В большинстве случае заболевание развивается в пожилом возрасте. Единственный метод лечения катаракты – замена хрусталика искусственным аналогом. Китайские ученые выяснили, что защитная доза витамина Е составляет минимум 7 мг в день. Витамин Е содержится в шпинате, брокколи, орехах, семенах, креветках, растительных маслах и авокадо. Кроме того, его можно принимать в виде пищевых добавок. Витамин Е является мощным антиоксидантом. А катаракта во многом связана с окислительными процессами в хрусталике, которые вызываются воздействием ультрафиолета и загрязнением окружающей среды.

Наслаждаясь солнечной погодой, не стоит забывать, что лучшая защита для наших глаз — продукты питания, богатые витамином E и солнцезащитные очки».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина
МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина Артем Черников
Лига Наций - ООН -?
Лига Наций - ООН -? Андрей Санников
Дело врачей в стране замполитов
Дело врачей в стране замполитов Ирина Халип
Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко