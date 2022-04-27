Битва за Донбасс: основные события на данный момент 27.04.2022, 7:37

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Хроника 63-го дня войны.

Россия ведет войну против Украины уже 63-й день. Вражеские войска обстреливают города и пытаются продвинуться на востоке страны. ВСУ успешно держат оборону и контратакуют противника на Николаевском и Харьковских направлениях. Появилась опасность нападения РФ с территории так называемого Приднестровья.

Сайт Charter97.org вел трансляцию 63-го дня войны в Украине. Что происходило в Украине 24 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

9:32 Музыкант Святослав Вакарчук поет свою песню «Все буде добре» в одной из частей на востоке Украины.

9:31 В Украине запретят баллотироваться в депутаты и президенты членам пророссийских партий

Под закон попадают депутаты, которые состояли в партиях «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Государство», «Левая оппозиция», Прогрессивная социалистическая партия Украины, «Союз Левых Сил», Социалистическая партия Украины, «Социалисты», «Оппозиционный блок», Наши и «Блок Владимира Сальдо».

9:25 Трофейный БТР-82А, захваченных у российских оккупационных сил в Харьковской области.

9:19 Россия подтвердила приостановку поставки газа в Польшу и Болгарию с 27 апреля. Страны отказались платить за газ в рублях.

9:12 Польское телевидение сообщило, что спецслужбы республики задержали в Белостоке россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже.

9:11 Российские войска пытались продвинуться в сторону Николаевской области в районе поселков Таврийское и Новая Заря, однако понесли существенные потери и отступили.

9:09 Генерал СБУ предрек перелом в войне РФ против Украины

По словам Виктора Ягуна, этому будет способствовать современное вооружение, поставляемом Западом. В частности, авиация и средства ПВО.

8:55 Нидерланды прекращают выдавать визы гражданам РФ.

8:43 Мост через так называемый Днестровский лиман в Одесской области подвергся повторному обстрелу.

8:42 У России забрали чемпионат мира по хоккею 2023 года.

8:41 Вице-президент российского Газпромбанка Игорь Волобуев уехал в Украину и вступил в тероборону. По национальности он украинец, родился в Ахтырке.

8:39 Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства. России не удалось уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО, сообщает разведка Британии.

8:38 Китайская компания DJI Technology Co Ltd, специализирующаяся на производстве беспилотников, заявила о временной приостановке бизнеса в России и Украине.

8:33 Украинские артиллеристы метким выстрелом ликвидировали колонну техники РФ.

8:30 Минобороны США создало центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине в немецком Штутгарте, в зоне ответственности Европейского командования США.

8:24 Оккупанты из артиллерии обстреляли Зеленодольскую громаду Днепропетровской области.

8:17 «Азов» отбил атаку врага возле Гуляйполя и взял пленных. Демотивированные пленные сразу сдали всю информацию о расположении войск и технику оккупантов.

8:12 Какие компании до сих пор продолжают работу в РФ.

8:07 Сбитый ВСУ российский Су-34 RF-95858.

8:04 В оккупированном Ирмино Луганcкой области вчера детонировал склад с боеприпасами.

8:00 В РФ заявили о взрывах на складе боеприпасов в Белгороде и якобы работе ПВО в Курске и Воронеже. Об инцидентах заявили губернаторы.

7:58 Уничтоженная техника врага в Запорожской области.

7:39 Защитники Украины нанесли удар по позициям оккупантов, которые находятся в Черном море на Змеином острове. Воины попали в пункт управления.

7:38 Украинские воины за прошедшие сутки поразили по меньшей мере 7 воздушных целей оккупантов:

самолет Су-25

вертолет Ка-52

3 БпЛА.

7:37 Украинская армия вернула полный контроль над тремя населенными пунктами в Николаевской области - Широкое, Любино и Новопетровка.

23:50 Украина продолжает перемалывать войска РФ. За минувшие сутки были уничтожены: 9 танков; 11 артиллерийских систем; 4 единицы специальной техники; 14 единиц бронированной техники; 3 боевые бронированные машины; 3 единицы специальной инженерной техники; 16 единиц автомобильной; 4 топливозаправщика; 1 зенитная установка; 1 самолет Су-25; 1 вертолет Ка-52; 2 крылатые ракеты; 3 беспилотника (вероятно, Орлан-10).

23:30 Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил что "Россия потерпела неудачу в своей миссии по ликвидации суверенитета Украины". По его словам, он не видит сценария, при котором Украина могла бы утратить суверенитет. Союзники Киева не сомневаются что Украина будет устойчива в своей обороне от агрессии.

"Важно попытаться сделать так, чтобы, когда это будет сделано, Россия не была в состоянии повторить это упражнение в следующем месяце, в следующем году или через пять лет", - сказал Блинкен.

23:16 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что страна уже сейчас способна полностью заменить российский газ.

23:01 «Газпром» проинформировал болгарскую газораспределительную компанию Bulgargaz о прекращении поставок газа с 27 апреля, — сообщает министерство энергетики Болгарии.

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