Что происходит на основных фронтах войны в Украине (онлайн)
- 28.04.2022, 7:39
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(Обновляется) Основные события 64-го дня.
Россия ведет войну против Украины уже 64-й день. В течение суток на Херсонщине и Николаевщине враг пытался улучшить тактическое положение в сторону Николаева, но успеха не имел. В районе Молодецкого и Великой Александровки двойным попаданием уничтожены вражеские склады боеприпасов.
Сайт Charter97.org ведет трансляцию 64-го дня войны в Украине. Что происходило в Украине 27 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.
Специальный эфир телеканала «Украина 24»
8:11 Французско-американская косметическая компания Coty останавливает работу в России.
8:08 Согласно исследованию, в войне на территории Украины чаще всего гибнут молодые и бедные россияне.
8:03 Оккупанты казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен в Донецкой области, заявил американский спецпосланник по вопросам международного правосудия Бет Ван Шаак.
7:58 Журналисты установили личности двух оккупантов из 15-й отдельной мотострелковой бригады, которые пытали украинцев в селе Богдановка Броварского района. Это Александр Васильев (слева) и Алексей Булгаков.
7:52 В Минобороны США показали, как грузят 155-мм гаубицы M777 для отправки в Украину.
7:51 Путинские коллаборанты объявили о переходе оккупированной Херсонщины на рубли с 1 мая.
7:45 Над российским Белгородом, как сообщают местные СМИ, сегодня сработала ПВО.
7:42 Бригада «Черных запорожцев» взяла в плен путинских захватчиков.
23:53 Хроника 63-х суток героического противостояния украинского народа.
Сегодня военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 6 вражеских атак.
Украинские защитники уничтожили 5 танков, одну артиллерийскую систему, 21 единицу бронированной техники, одну боевую бронированную машину, один автомобиль и одну зенитную установку.
23:36 В Германии, на стене дома в Кельне, появился огромный Путин в тюремной робе.
Надпись «put in prison» у него на груди переводится как «отправьте в тюрьму», но также созвучна с фамилией диктатора.
23:13 Госдеп США дает 10 млн долларов за информацию об офицерах ГРУ и их хакерах.