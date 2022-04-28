Германия готовится к внезапной остановке поставок газа из РФ 1 28.04.2022, 21:37

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Об этом заявил канцлер Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна быть готова к прекращению поставок российского газа, как это было с Польшей и Болгарией.

Об этом сообщает Spiegel.

"Надо быть готовым к этому. А мы уже были готовы перед началом войны и знаем, что нам делать" - сказал Шольц.

По словам немецкого канцлера, никто не может знать, что на уме у российского диктатора Путина.

Кроме того, он назвал "очень эффективными" санкции против РФ, которые ввели ЕС, США и страны G7. Россия четко понимает, что они наносят значительный ущерб ее собственным возможностям развития и будут использованы для прекращения войны и вывода российских войск, "чтобы Украина могла снова развивать собственный суверенитет".

Шольц подчеркнул, что Запад не отменит, если Россия предложит прекращение огня на основе территориальных достижений в Украине. Это произойдет только при условии полного вывода кремлевских войск из Украины.

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