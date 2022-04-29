Война России с Украиной: 65 день (онлайн) 1 29.04.2022, 7:45

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(Обновляется) Основные события.

Россия ведет войну против Украины уже 65-ый день. ВСУ дает мощный ответ. Только за прошедшие сутки украинские защитники поразили 15 воздушных целей: один самолет; пять крылатых ракет; девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 9 атак врага.

Сайт Charter97.org ведет трансляцию 65-го дня войны в Украине. Что происходило в Украине 28 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

10:00 Бурятия занимает второе место по числу ликвидированных в Украине военных. Похороны проходят почти каждый день. В Улан-Удэ хоронят из спортивного комплекса Лукодром, a во второй части здания дети тренируются в стрельбе из лука.

"Родителям не нравится, что спорткомплекс превратился в похоронный зал, — говорит Татьяна, у которой сын занимается здесь стрельбой из лука. — Недавно там, где тренируются дети, тоже появился трупный запах. Тут всё пропахло мертвецами".

09:50 Украинские военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник.

"Упал в деревне во дворе, немного задел крышу и окно дома, но все нормально", – глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

09:42 Смелые украинцы затопили собственное село и остановили наступление оккупантов на Киев.

09:35 Эвакуации мирных жителей из "Азовстали" в Мариуполе намечена на сегодня,

«Сегодня запланирована операция по выводу мирных жителей из завода», — сообщили Reuters в Офисе президента Украины, не раскрывая подробностей

09:28 Украинские защитники сбили крылатую ракету врага на подлете к Одессе.

09:22 Минобороны Британии заявило, что битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели - обеспечения контроля над Донецкой и Луганской областями.

В этих областях, как отмечается, бои были особенно тяжелыми в районе Лисичанска и Северодонецка, с попытками продвижения к югу от Изюма до Славянска.

09:16 Войска РФ 24 февраля атаковали Офис президента Украины: Владимир Зеленский рассказал подробности.

09:09 История Николая Харченко из села Времевка Донецкой области, который был вынужден похоронить дочь в огороде под грушей.

09:03 219 украинских детей стали жертвами обстрелов РФ. Еще 398 получили ранения.

08:56 В результате вчерашнего ракетного обстрела жилого дома в Шевченковском районе Киеве пострадали 10 человек, 4 госпитализированы.

08:50 Украинский пограничник во время неравного боя с оккупантами на Донбассе героически спас побратимов. Историю героя рассказали в Госпогранслужбе.

08:42 Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндию и Швецию тепло встретят, если они решат присоединиться к организации. По его словам, процесс вступления может "пройти быстро", пишет The Guardian.

08:35 В Украине национализировали 222 холодильника «Атлант», которые хранились на таможне в Хмельницком. Эти товары были переданы Хмельницкой областной военной администрации и уже используются для нужд ВСУ.

08:27 Военный эксперт назвал три сценария окончания войны в Украине.

08:20 В российской Твери в магазинах сети "Пятерочка", закрыли вход для президентов США и Украины. Все, теперь Байден и Зеленский не смогут отовариваться в тверской сети магазинов.

08:13 Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады попали в склад российских боеприпасов.

08:07 Для борьбы с оккупантом США выделят Украине рекордную сумму. Конгресс США готов поддержать запрос президента Джо Байдена на выделение $33 млрд помощи Украине. Кроме того, США заявили, что готовы выделять помощь в необходимых Украине объемах.

08:00 Россияне 10 раз обстреливали города Луганской области, идут бои за Орехово - глава ОВА Сергей Гайдай. Под огнем врага оказались Северодонецк, Лисичанск, Горское, Попасная.

В каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных построек. Враг неоднократно пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Орехово и Светличного.

07:54 Инфраструктура в Украине из-за войны пострадала на $88 млрд. Потери всей экономики страны могут достигать $600 млрд, сообщил экс-министр экономики Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

07:49 Министерство обороны США заявило, что Россия совершила более 1900 ракетных запусков за 63 дня полномасштабной войны против Украины. По информации Пентагона, почти все авиаудары наносятся с российских авиабаз.

07:46 Великобритания проведет одно из крупнейших развертываний войск со времен холодной войны. Около 8 тысяч военных, десятки танков и более 100 боевых бронированных машин будут размещены в странах Европы - от Финляндии до Северной Македонии.

23:55 Американский конгрессмен Тим Уолберг, который недавно посетил Киев, показывает результаты голосования за закон про Ленд-лиз для Украины.

За - 417 из 435 конгрессменов при 10 против и 3 воздержавшихся.

23:37 «Воины света» в исполнении девушек из ВСУ.

23:08 Палата общин Канады единогласно признала действия России геноцидом украинского народа, сообщает La Presse.

В резолюции говорится, что Россия в ходе войны совершала «массовые зверства» и «систематические случаи преднамеренных убийств мирных жителей Украины».

Член Палаты общин Канады и автор документа Хизер Макферсон заявила, что признание действий России геноцидом – это первый шаг. Она призвала правительство ужесточить санкции в отношении России и увеличить объем гуманитарной помощи Украине.

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