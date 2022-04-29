Под Чернобаевкой оккупанты из Бурятии и Чечни устроили перестрелку друг с другом
- 29.04.2022, 16:54
- 9,152
Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.
В оккупированной Киселевке (Чернобаевская сельская община Херсонской области) произошла перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности. В ночном инциденте отличились более 50 участников с каждой стороны.
Точное количество раненых и погибших пока неизвестно, сообщает УНИАН со ссылкой на ГУР Минобороны.
Отмечается, что причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурятов вести наступательные боевые действия и "неравноправии" условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". Их задача – побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать.