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Под Чернобаевкой оккупанты из Бурятии и Чечни устроили перестрелку друг с другом

  • 29.04.2022, 16:54
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Под Чернобаевкой оккупанты из Бурятии и Чечни устроили перестрелку друг с другом

Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

В оккупированной Киселевке (Чернобаевская сельская община Херсонской области) произошла перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности. В ночном инциденте отличились более 50 участников с каждой стороны.

Точное количество раненых и погибших пока неизвестно, сообщает УНИАН со ссылкой на ГУР Минобороны.

Отмечается, что причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурятов вести наступательные боевые действия и "неравноправии" условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". Их задача – побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать.

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