СБУ задержала российских военных, пытавшихся захватить Южноукраинскую АЭС 29.04.2022, 19:04

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Также взята под стражу бывшая помощница террориста Захарченко.

СБУ продолжает разоблачать предателей и коллаборантов, которые собирали разведданные, корректировали вражеские ракетные обстрелы и проводили информационные диверсии против Украины.

По материалам СБУ объявлено о подозрении в госизмене двум лицам, которых российские оккупационные войска назначили на руководящие должности во временно оккупированном Херсоне. В частности, речь идет о "председателе Херсонской обладминистрации" и "председателе Херсонской городской администрации", сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В Днепропетровской области:

СБУ установила местонахождение и задержала приспешницу вождей так называемой "ДНР", которая отвечала за их медийную раскрутку и информационное сопровождение деятельности террористов.

Она присоединилась к рядам незаконных вооруженных формирований в 2016 году. Там занималась популяризацией группировок боевиков и подготовкой "постановочных" сюжетов для кремлевских пропагандистов. В том числе - о прибытии из России так называемых "гуманитарных конвоев".

Впрочем, после ликвидации бывшего главаря террористов Захарченко его помощница покинула ряды боевиков и долго скрывалась. В Николаевской области:

сотрудники СБУ задержали троих российских военных в Вознесенском районе. Рашисты скрывались в заброшенных зданиях вблизи райцентра.

Установлено, что они входили в состав вражеской группировки, участвовавшей в попытках захвата Южноукраинской АЭС.

В составе минометных расчетов оккупанты производили обстрелы региона, в том числе мест компактного проживания мирных жителей.

Кроме того, СБУ обнаружила вблизи Николаева вражеский схрон с противотанковым вооружением. Тайник обустроили участники российской дрг, которые планировали совершение диверсий на территории областного центра.

Во время осмотра тайника правоохранители изъяли противотанковый ракетный комплекс "Корнет" и гранатометы российского производства.

В Луганской области:

в государственной измене и содействии агрессорам изоблечена председатель суда во временно оккупированном Новоайдарске.

Злоумышленница согласилась на сотрудничество с врагом за обещание повышения в так называемой структуре "судебной власти лнр".

По указанию оккупантов она проводила агитацию среди своих подчиненных о признании оккупационной администрации и призвала осуществлять "правосудие" от имени псевдогосударственного образования.

СБУ задокументировала также факты передачи врагу закрытой информации о работе украинской судебной системы и правоохранительных органов.

В настоящее время предательница уведомлена о подозрении в совершении преступлений. Продолжаются комплексные меры по ее задержанию и привлечению к уголовной ответственности.

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