Горящий российский самолет упал в Харьковской области: видеофакт 1 3.04.2022, 12:04

8,468

Поиски экипажа продолжаются.

Украинские военные сбили в Харьковской области очередной самолет российских оккупантов.

Как сообщил в своем Телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, это произошло 3 апреля.

"Час назад "несуществующие" силы ПВО Украины сбили в Изюмском районе на Харьковщине очередной самолет оккупантов", - говорится в его сообщении.

По словам Геращенко, поиски экипажа российского самолета продолжаются.

Как сообщалось в сводке Генштаба ВСУ утром 3 апреля, украинские военные с начала российского вторжения сбили 143 самолета РФ. Потери среди российских военных составили 18 тысяч.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».