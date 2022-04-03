Горящий российский самолет упал в Харьковской области: видеофакт

Горящий российский самолет упал в Харьковской области: видеофакт1
- 3.04.2022, 12:04
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Поиски экипажа продолжаются.
Украинские военные сбили в Харьковской области очередной самолет российских оккупантов.
Как сообщил в своем Телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, это произошло 3 апреля.
"Час назад "несуществующие" силы ПВО Украины сбили в Изюмском районе на Харьковщине очередной самолет оккупантов", - говорится в его сообщении.
По словам Геращенко, поиски экипажа российского самолета продолжаются.
Как сообщалось в сводке Генштаба ВСУ утром 3 апреля, украинские военные с начала российского вторжения сбили 143 самолета РФ. Потери среди российских военных составили 18 тысяч.