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Мешок картофеля и лука, литр растительного масла: сколько «стоит» жизнь кадыровца в Украине

  • 3.04.2022, 12:18
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Мешок картофеля и лука, литр растительного масла: сколько «стоит» жизнь кадыровца в Украине

Семьям погибших боевиков выдают компенсацию скромным продуктовым набором.

Глава Чечни Рамзан Кадыров "заботился" о семьях ликвидированных украинскими воинами кадыровцев. Они, как уверяют пропагандисты, получат помощь от Фонда Кадырова.

Жизнь каждого ликвидированного в Украине захватчика в Чечне оценили в 5 кг риса, несколько килограммов картофеля и лука, а также литр растительного масла, пишет украинский журналист Михаил Ткач.

"Канал "Грозный ТВ" сделал сюжет о том, как Кадыров заботится о чеченцах и Фонд Кадырова заботится о семьях ушедших убивать украинцев и тех, кто уже погиб в Украине. Они постелили клеенку, разложили наборы на одинаковом расстоянии, сняли и сказали, что увезли по семьям", - отметил Ткач.

"Они вот так разложили еду просто чтобы хорошо поснимать. Просто посмотрите на это. Там уже голодомор или нет? И "двухсотка" представителя фонда Кадырова, который привез картофель и лук", - иронизирует Ткач.

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