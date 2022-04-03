«Брестгазоаппарат» перешел на четырехдневку 3.04.2022, 22:48

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Проблемы с комплектующими и падение спроса.

Финансовый аналитик Дмитрий Наривончик является одним из акционеров завода «Брестгазоаппарат», который производит технику под маркой Gefest. Буквально недавно он присутствовал на собрании акционеров, на котором руководство рассказало, как обстоят дела на предприятии. Об этом он написал в своем канале «Нетрудовые доходы».

— Ездили целой компанией на собрание акционеров «Брестгазоаппарата». Не столько узнать результаты прошедшего года, сколько оценить будущие перспективы в свете новых экономических реалий, — пишет Дмитрий.

Он отмечает, что акционерам рассказали, что за 2021 год выручка выросла на 11,8% по сравнению с 2020 годом (с 485,2 до 542,8 млн руб.). Но из-за опережающего роста себестоимости чистая прибыль упала более чем на 20%.

— Главная причина роста себестоимости -- резкий рост стоимости комплектующих и металлопроката, — пишет Наривончик. — Кроме того смущает два фактора -- это снижение объема продаж и проблемы с поставками комплектующих. Потеря украинского рынка не сильно сказалась на продажах (доля -- 5%), гораздо сильнее повлияло замедление потребительской активности в РФ, куда продаетсч 75% производимых плит. Менеджмент ожидает, что продажи поддержит уход с России рынка западных брендов.

— Проблемы с нехваткой комплектующих и замедление темпов продаж привели к переводу предприятия на четырехдневку, — сообщает аналитик. — Что является разумным шагом с точки зрения более оптимального использования производственных мощностей предприятия. В целом, нехватку руководство не считает критичным: предприятие производит 70% комплектующих, а остальные позиции можно заместить. Уже в мае «Брестгазоаппарат» ожидает выхода на прежнюю мощность.

— Офигел от сумм, которые предприятие тратит на спонсорскую помощь — 3 миллиона рублей, хотя с учётом того, что тучные времена позади, эту статью следовало бы подрезать, — считает аналитик. — Тем более что 2 (!) из 3 идут на спонсирование гандбольного клуба. Я ещё понимаю оказание поддержки образованию и здравоохранению, но поддержку спортивных команд в таких объемах я никогда не понимал. Помнится, Слуцкий сахарорафинадный комбинат в трудные годы отказался финансировать клуб, хорошо было бы, чтобы и БГА проявил твердость в данном вопросе.

Что касается дивидендов, то за прошлый год они составили чуть больше 150 рублей на акцию.

— Полагаю, что и дальше политика основного акционера в части дивидендов останется неизменной, а значит и дальше предприятие будет радовать акционеров денежным потоком, — заключает аналитик.

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