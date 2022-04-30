Что происходит на основных фронтах войны народа Украины с РФ (онлайн) 30.04.2022, 8:13

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Фото: AP

(Обновляется) Хроника событий 66-го дня.

Россия ведет полномасштабную войну против Украины уже 66-ой день. Народ Украины мужественно сражается.

За предыдущие сутки ВСУ уничтожили 10 воздушных целей: 1 самолет и девять БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10». На территории Донецкой и Луганской областей вчера отбито 14 атак врага, уничтожено 11 танков, 7 артиллерийских систем, 28 единиц бронированной техники и 14 авто.

Сайт Charter97.org ведет трансляцию 66-го дня войны в Украине. Что происходило в Украине 29 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

10:01 Появились фото последствий обстрелов рашистами Луганской области.

«День сурка для россиян в Луганской области. Каждую ночь одно и то же. Штурмуют, умирают, возвращаются на ранее занятые позиции. Этой ночью россияне, традиционно, бросили все силы на штурм Рубежного и Попасной, снова безуспешно и с потерями», - описывает происходящее в регионе глава ОВА Сергей Гайдай.

09:54 Генеральный штаб ВСУ опубликовал общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 апреля:

09:44 Воины-острожцы метким залпом уничтожили батарею «Ураганов» и массу техники врага.

09:35 Истории двух добровольцев из батальона имени Кастуся Калиновского, борющихся за независимость Украины.

09:28 Бойцы 93-й ОМБр «Холодный Яр» показали уничтоженную российскую БМП-3.

09:20 Папа Римский Франциск трижды обращался к Путину по поводу Мариуполя. Он просил разрешить судну с флагом Ватикана эвакуировать мирных жителей, застрявших на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь», но все три раза его просьба была отклонена.

09:13 Сегодня украинские пограничники отмечают свой профессиональный праздник.

09:02 Путин ведет Россию к катастрофе.

08:52 Одесса получила новые системы ПВО. Ночь в городе и области прошла без обстрелов.

08:45 Сегодня на Сахалине произошел сильный пожар на ГРЭС-2.

08:38 За сутки украинские военные сбили вражеский Су-25 и 9 беспилотников оккупантов. Как сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, 29 апреля поражено 10 воздушных целей российских оккупантов.

"Один штурмовик Су-25 и сразу 9 беспилотников "Орлан-10" оккупантов 29 апреля уничтожает противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушных сил, используя при этом различные средства поражения, включая переносные зенитные ракетные комплексы иностранного производства", - говорится в сообщении.

08:32 На Харьковщине ВСУ мощным артиллерийским ударом разгромили пункт управления врага.

08:25 Российские десантники попытались штурмовать позиции ВСУ в Луганской области, рассказал глава ОГА Сергей Гайдай. После встречи, устроенной украинской 24-й отдельной механизированной бригадой имени Короля Даниила, выжить удалось только семерым россиянам, остальные были ликвидированы.

На фото то, что осталось от них.

08:19 США начали тренировать украинских военных на военных объектах в Германии, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Учения базируются на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские силы уже прошли в других местах, а также включают обучение радиолокационным системам и бронетехнике, которые недавно были анонсированы как часть пакетов помощи в сфере безопасности", - сказал он.

08:14 В Киеве уже работают 27 иностранных дипломатических представительств. B частности, вернулась посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Уже 27 иностранных дипломатических представительств работают в столице нашего государства. И это чрезвычайно важный жест поддержки Украины, за который мы всем им благодарны", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

23:53 В Сети появилось видео, как 59 омпбр уничтожает русский танк.

23:46 Актер Артур Смольянинов о войне в Украине, России и пропаганде:

23:29 503-й отдельный батальон морской пехоты ВСУ поразил две российские БМП снарядами, сброшенными с дрона.

23:12 Российские силы отстают от графика наступления на Донбассе и далеки от своей цели окружить десятки тысяч украинских военнослужащих.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

23:03 По сообщениям росСМИ жители Белгорода опять слышат «хлопки» в небе.

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