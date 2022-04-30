Что происходит на основных фронтах войны народа Украины с РФ (онлайн)
- 30.04.2022, 8:13
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(Обновляется) Хроника событий 66-го дня.
Россия ведет полномасштабную войну против Украины уже 66-ой день. Народ Украины мужественно сражается.
За предыдущие сутки ВСУ уничтожили 10 воздушных целей: 1 самолет и девять БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10». На территории Донецкой и Луганской областей вчера отбито 14 атак врага, уничтожено 11 танков, 7 артиллерийских систем, 28 единиц бронированной техники и 14 авто.
Сайт Charter97.org ведет трансляцию 66-го дня войны в Украине. Что происходило в Украине 29 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.
Специальный эфир телеканала «Украина 24»
10:01 Появились фото последствий обстрелов рашистами Луганской области.
«День сурка для россиян в Луганской области. Каждую ночь одно и то же. Штурмуют, умирают, возвращаются на ранее занятые позиции. Этой ночью россияне, традиционно, бросили все силы на штурм Рубежного и Попасной, снова безуспешно и с потерями», - описывает происходящее в регионе глава ОВА Сергей Гайдай.
09:54 Генеральный штаб ВСУ опубликовал общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 апреля:
09:44 Воины-острожцы метким залпом уничтожили батарею «Ураганов» и массу техники врага.
09:35 Истории двух добровольцев из батальона имени Кастуся Калиновского, борющихся за независимость Украины.
09:28 Бойцы 93-й ОМБр «Холодный Яр» показали уничтоженную российскую БМП-3.
09:20 Папа Римский Франциск трижды обращался к Путину по поводу Мариуполя. Он просил разрешить судну с флагом Ватикана эвакуировать мирных жителей, застрявших на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь», но все три раза его просьба была отклонена.
09:13 Сегодня украинские пограничники отмечают свой профессиональный праздник.
09:02 Путин ведет Россию к катастрофе.
08:52 Одесса получила новые системы ПВО. Ночь в городе и области прошла без обстрелов.
08:45 Сегодня на Сахалине произошел сильный пожар на ГРЭС-2.
08:38 За сутки украинские военные сбили вражеский Су-25 и 9 беспилотников оккупантов. Как сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, 29 апреля поражено 10 воздушных целей российских оккупантов.
"Один штурмовик Су-25 и сразу 9 беспилотников "Орлан-10" оккупантов 29 апреля уничтожает противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушных сил, используя при этом различные средства поражения, включая переносные зенитные ракетные комплексы иностранного производства", - говорится в сообщении.
08:32 На Харьковщине ВСУ мощным артиллерийским ударом разгромили пункт управления врага.
08:25 Российские десантники попытались штурмовать позиции ВСУ в Луганской области, рассказал глава ОГА Сергей Гайдай. После встречи, устроенной украинской 24-й отдельной механизированной бригадой имени Короля Даниила, выжить удалось только семерым россиянам, остальные были ликвидированы.
На фото то, что осталось от них.
08:19 США начали тренировать украинских военных на военных объектах в Германии, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.
"Учения базируются на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские силы уже прошли в других местах, а также включают обучение радиолокационным системам и бронетехнике, которые недавно были анонсированы как часть пакетов помощи в сфере безопасности", - сказал он.
08:14 В Киеве уже работают 27 иностранных дипломатических представительств. B частности, вернулась посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
"Уже 27 иностранных дипломатических представительств работают в столице нашего государства. И это чрезвычайно важный жест поддержки Украины, за который мы всем им благодарны", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
23:53 В Сети появилось видео, как 59 омпбр уничтожает русский танк.
23:46 Актер Артур Смольянинов о войне в Украине, России и пропаганде:
23:29 503-й отдельный батальон морской пехоты ВСУ поразил две российские БМП снарядами, сброшенными с дрона.
23:12 Российские силы отстают от графика наступления на Донбассе и далеки от своей цели окружить десятки тысяч украинских военнослужащих.
Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
23:03 По сообщениям росСМИ жители Белгорода опять слышат «хлопки» в небе.