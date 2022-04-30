Путин ведет Россию к катастрофе 7 30.04.2022, 8:38

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Дмитрий Орешкин

Российский политолог описал будущее страны-агрессора.

Российский диктатор Путин уничтожил шансы своей страны на европейское будущее, она стала токсичным государством, внутренняя ситуация в котором может закончиться его расколом.

Об этом заявил "Апострофу" российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, у России был шанс стать нормальным европейским государством после тяжелейшего периода реформ - она быстро росла, в стране проходили плохие, но конкурентные выборы.

"То есть в некотором смысле эффективные, было непонятно, кто побеждает. Избиратель в конце концов решал: кто прав, кто виноват. Эти выборы потом были уничтожены. Были инвестиции, которые со всего мира стекались. Сейчас инвестиции из россии бегут. Был независимый суд, была независимая пресса. Были неидеальные, но функционирующие институты государственности. Ну примерно, как сейчас в Украине. Там тоже неидеальные, и там тоже есть, насколько я понимаю, олигархия и коррупция и так далее. Но это нормальный процесс переходного развития", - пояснил Орешкин.

Путин, по словам политолога, повел Россию в сторону СССР, это привело к катастрофе.

"Советский Союз в итоге, как известно, развалился. И та траектория, которую выбрал Путин, ведет к катастрофе. Она уже привела к катастрофе, с моей точки зрения. Россия как государство, как территория, наверное, даже как носитель культуры благодаря усилиям Владимира Владимировича Путина становится во внешних измерениях токсичной, а внутри - гораздо слабее, рыхлее. Возможно, это приведет к внутреннему расколу", - продолжил Орешкин.

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