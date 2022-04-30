Евросоюз жестко отреагировал на поправки в Уголовный кодекс Беларуси 10 30.04.2022, 8:50

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ЕС продолжит поддерживать демократические силы в стране.

Власти Беларуси продолжают жесткие репрессии в отношении собственного населения. Поправки в уголовный кодекс о возможности смертной казни за «покушение на совершение акта терроризма» открывают возможности для дальнейших серьезных злоупотреблений. Об этом говорится в заявлении представителя европейской внешнеполитической службы Петера Стано.

Еврочиновник отмечает, что одобренные белорусскими «депутатами» поправки в Уголовный кодекс, которые вводят смертную казнь за «покушение на совершение акта терроризма», — противоречат мировой тенденции отказа от высшей меры наказания.

— Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является в наивысшей степени жестокой, бесчеловечной и унижающей достоинство мерой наказания, — указывает Стано.

Он считает, что данная поправка открывает возможности «для дальнейших серьезных злоупотреблений».

— Многим политическим заключенным предъявлены обвинения в «терроризме» или они осуждены на длительные сроки тюремного заключения по таким обвинениям. Многие представители демократических сил и политические активисты объявлены в розыск по обвинениям в «терроризме». Многие из обвиняемых предстают перед судом на тайных, несправедливых и предвзятых судебных процессах, часто по сфабрикованным обвинениям и без каких-либо правовых гарантий. Теперь им тоже может грозить смертная казнь.

Петер Стано указывает, что в стране продолжаются жестокие репрессии: правозащитникам, журналистам и политическим активистам грозят необоснованные и длительные сроки тюремного заключения. В последнее время мишенью стали и профсоюзные активисты.

— ЕС вновь заявляет о своем требовании немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных. ЕС продолжит поддерживать демократические силы в стране и выступать за свободную, независимую и процветающую Беларусь, — заявляет Стано.

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