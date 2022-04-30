Лукашенко должен бояться: Украина поражена отвагой батальона Калиновского 3 30.04.2022, 9:12

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Белорусские добровольцы обещают использовать свой боевой опыт для освобождения Родины.

Белорусы Виктор Савич и Дмитрий Кулаков попали под каток репрессий в Беларуси и должны были покинуть родину. Когда Россия начала вторжение в Украину, они записались в украинскую армию и попали в батальон имени Кастуся Калиновского.

«Белсат» продолжает рассказывать истории добровольцев, борющихся за независимость Украины.

Батальон имени Кастуся Калиновского уже участвовал в боях и вооруженные силы Украины отметили отвагу белорусских добровольцев и назвали калиновцев настоящими воинами.

Виктор Савич

Виктор Савич – общественный активист, представитель «Схода», в оппозиции с 2006 года. До выборов получил 3 штрафа, было несколько арестов, после выборов отсидел 16 суток.

«4-го июля выбили 6 зубов мне, били стеклом в лицо. Ребята в штатском подошли и спросили как пройти к вокзалу. Милиция сказала, что побои сам себе нанес. Это было в июле. Это меня не остановило», – рассказывает Виктор.

9-го сентября на Виктора завели уголовное дело за якобы попытку убийства судьи, дело развалилось, но активист все равно был задержан, отсидел 15 суток по сфабрикованному призыву к массовому мероприятию. Уголовное дело закрыли, через 2 месяца было возбуждено новое – за оскорбление. Наш герой до последнего находился в Беларуси и нелегально перешел границу с Литвой только в июле 2021 года, когда предупредили, что готовится его арест.

Когда Россия напала на Украину Виктор уже через несколько дней поехал в Киев, чтобы вступить в ряды добровольцев, так как чувствовал возмущение и ответственность за то, что российские войска входили в Украину с территории Беларуси.

«То, как поведут себя белорусы сегодня, определит отношение к ним на ближайшие 300 лет», – считает Виктор.

Виктор служит в батальоне имени Кастуся Калиновского. Он говорит, что хотел бы использовать приобретенный опыт, чтобы освободить Беларусь, и грозит силовикам Лукашенко, что «у них земля будет гореть под ногами».

Дмитрий Кулаков

Дмитрий Кулаков первый раз был задержан летом 2020 года, еще до сбора подписей за кандидатов в президенты. Следующее задержание произошло 9 августа.

«Дали 10 суток мне по сфабрикованному делу якобы за оскорбление сотрудника и неповиновение. 10 суток в одиночке я провел до 19 августа, а с 19 августа узнал, что на меня уголовное дело» – рассказывает Дмитрий.

Приговор суда – 3,5 года «химии». Наш герой решил нелегально бежать из Беларуси, но удалось ему это только со второго раза, при первой попытке был задержан пограничниками, которые передали его сразу на «химию», где он провел 7 месяцев.

К службе в украинской армии Дмитрия подтолкнуло видео с ребенком под завалами. Жена поддержала нашего героя, хотя отпускать мужа на войну было нелегко. Так Дмитрий попал к батальону имени Кастуся Калиновского, где сейчас занимается подготовкой.

Дмитрий признается, что скучает по семье, но это «стимулирует быстрее завершить войну, быстрее разбить орков и жить в мирной стране, которая не испытывает угрозы извне».

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