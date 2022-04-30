«Нас заходила тысяча человек, а осталось 300»5
- 30.04.2022, 10:06
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Захватчик из РФ призывает знакомого не ехать на войну в Украину.
Российские оккупанты, почувствовавшие на себе силу ВСУ, призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованный пресс-центром СБУ перехват.
"Даже не думай. Не надо... Я тебе говорю, нас заходила тысяча человек с Калининграда. Тысяча! Слышишь меня, тысяча! Осталось триста! Короче! Тут полный п…ц, я тебе отвечаю", - пытается объяснить оккупант.
По его словам, единственное, что хоть как-то стимулирует захватчиков воевать дальше – это возможность мародерить.
"Аирподсы вторые нашел… Пацаны тут компы разбирали… Там такие компы… Монитор с…дил! Мы мародеры", - радостно добавляет захватчик.
В СБУ напоминают, что разграбление ценностей на оккупированной территории – это преступление, которое карается пожизненным лишением свободы.