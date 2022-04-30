Украинское сопротивление разрушает планы Кремля на Херсонщине 2 30.04.2022, 10:40

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Опубликованы данные украинской разведки.

Российские оккупанты не оставляют попыток создать на территории Украины очередную квазиреспублику. В этот раз их интересует Херсонская область. Но, отмечают в ГУР, украинское сопротивление ломает эти планы.

До 9 мая президенту России Владимиру Путину нужно показать хоть какую-нибудь победу. Поэтому оккупанты не только пытаются захватить территорию Донбасса, но и провести референдум в Херсонской области.

В России сделают все возможное и невозможное для того, чтобы референдум на Херсонщине все-таки состоялся.

"(Им нужно – 24 канал) сказать, что "народ Херсонщины" провозгласил "Херсонскую народную республику и хочет войти в состав России", – подчеркнул представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Он отметил, что такой шаг в России будет преподноситься как одна из "побед" страны-агрессора на территории Украины. Следующими, по его мнению, могут быть Запорожская и Одесская области. Это именно та стратегия, которую Путин продолжает реализовывать на территориях стран, когда-то входивших в состав СССР.

Для заслуги задуманного употребляют те же способы. Первоначально русские военные оккупируют территорию. После этого – устанавливают жесткий контроль. В захваченных населенных пунктах даже устанавливается новая власть, правда, марионеточная. Она, собственно, и будет выполнять поручения, поступающие из Кремля.

В то же время, добавляют в ГУР, в Херсонской области Россия может не достичь поставленных целей. А все потому, что в области сильное народное сопротивление, а также активная проукраинская позиция.

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