Kinder отзывает продукцию с рынка Беларуси 2 30.04.2022, 11:19

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Но не всю.

В Министерство антимонопольного регулирования и торговли поступило письмо ЗАО «Ферреро Руссия» о добровольном отзыве с рынка Беларуси отдельной продукции Kinder, произведенной на фабрике Ferrero в бельгийском Арлоне. Об этом сообщает государственное объединение «Столичная торговля и услуги».

Отзыву подлежит продукция, которая была произведена с 1 июня 2021 года по 8 апреля 2022 года, а именно:

яйцо Kinder Сюрприз Maxi из молочного шоколада с молочным внутренним слоем и игрушкой внутри;

конфеты Kinder Schoko-Bons из молочного шоколада с молочно-ореховой начинкой;

новогодние наборы, в состав которых входит Kinder Schoko-Bons;

набор кондитерских изделий Kinder® Mix с новогодней игрой «Рождественская деревня»;

набор кондитерских изделий Kinder® Happy Moments.

«Все остальная продукция Kinder, произведенная на других фабриках «Ferrero», безопасна и отзыву не подлежит. Потребителям, которые приобрели указанную продукцию, не рекомендуется ее употреблять, сохранить ее и связаться со службой поддержки потребителей для получения компенсации за приобретенную продукцию из вышеуказанных партий», — говорится в сообщении.

Ранее российские СМИ сообщали, что прокуратура Бельгии расследует заражение сальмонеллой продукции линии Kinder на шоколадной фабрике Ferrero в муниципалитете Арлон. Работа фабрики была приостановлена из-за многочисленных случаев сальмонеллеза. Компания Ferrero стала изымать продукцию из магазинов в Европе и других регионах мира.

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